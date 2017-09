Anzeige

Anzeige

17. August 1973 in Durban, SüdafrikaGeigerDiplom an der Royal Academy of Music in LondonDer vergeigt nichtsZwei Fluchten haben Daniel Hope zur klassischen Musik gebracht: Lange vor seiner Geburt, in der NS-Zeit, setzten sich die jüdischen Großeltern von Berlin nach Südafrika ab, dort kam er zu Welt. Weil sein Vater als Autor gegen die Apartheid anschrieb, musste die junge Familie das Land wieder verlassen. Man landete in London, völlig pleite – das war Hopes Glück. Eine Partybekanntschaft vermittelte der Mutter einen Job als Sekretärin von Yehudi Menuhin, einem der größten Geiger des 20. Jahrhunderts. In seiner Villa lag die Guarneri offen herum, im Garten musizierten die Stars, der zweijährige Daniel mittendrin; einmal versuchte er, dem Cellisten Mstislaw Rostropowitsch den Cellostachel zu klauen. Mit vier verkündete er seinen Eltern, er wolle Geiger werden. Hat geklappt: Heute ist er Violinvirtuose, preisgekrönt, und obendrein Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters. Besonders zu liegen scheint ihm: alles. Hier spielt er indische Musik, da improvisiert er mit dem Schlagzeuger von. Die Stücke liest er am liebsten vom iPad ab. »Bach und Vivaldi, das sind Giganten«, sagt Hope. Interpreten wie er seien nur Mittelsmänner. Seine aktuelle CD heißt. Darauf zu hören: Vivaldis, aber auch Duette mit Chilly Gonzales.