Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

»Ich habe eine Espresso-Maschine, für die ich Kaffeekapseln aus Aluminium bei einem großen Versandhändler bestelle. Das ist für mich bequem, obwohl ich die Probleme im Hinblick auf die Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Versandmitarbeiter kenne. Ist es schlimmer, das zu wissen und es trotzdem zu tun, oder aus reinem Unwissen heraus so zu handeln?«Das ist ein sehr alter Streit. Im »Hippias minor« genannten Dialog bei Platon geht es genau um die Frage, wer »besser« ist: derjenige, der planvoll lügt oder falsch handelt, also über mehr Wissen und Fähigkeiten verfügt, oder derjenige, der unfreiwillig die Unwahrheit sagt oder falsch handelt, aber eben weil er weniger kann oder weiß. Eine echte Lösung findet sich dabei nicht.Über diesen Dialog ist viel gestritten worden, inhaltlich, aber auch, ob er wirklich von Platon stammt oder vielleicht nur eine Fingerübung oder ein Gedankenspiel darstellt. Es war Aristoteles, der eine Lösung aufzeigte, indem er das technische Können von der Entscheidung trennte und nur die Entscheidung moralisch bewerten wollte. Danach würden Sie moralisch schlechter handeln als der Unwissende.Allerdings scheinen mir sowohl Platon als auch seine Rezipienten etwas zu übersehen: Sie betrachten die Situation rein statisch. Das Leben ist aber nicht statisch, sondern dynamisch, es bewegt und entwickelt sich. Das bedeutet zunächst, dass man das Wissen ja erworben haben muss, aktiv, oder zumindest offen dafür gewesen sein. Und diese Bereitschaft, Probleme wahrzunehmen, ist auch moralisch achtenswert, zum einen im Sinne der Wahrheit, zum anderen, weil sie einen ersten Schritt zum moralischen Handeln darstellt.Vielleicht bin ich zu sehr Optimist, aber ich glaube, dass Ihr Wissen tatsächlich besser ist, als es nicht zu wissen. Ich glaube nämlich, wenn Sie nicht ein wirklich böser Mensch sind, der Freude an der Ausbeutung von Menschen und Natur empfindet, dann hat dieses Wissen – und darauf kommt es an – die Potenz, etwas zu ändern. Vollkommen gleichgültig sind Ihnen diese Themen nicht, sonst wüssten Sie darüber nicht Bescheid. Und auf Dauer, da bin ich eben Optimist, bewirkt dieses Bewusstsein irgendwann auch eine Verhaltensänderung.