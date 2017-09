Vorne links: Lilith Stangenberg war lange Ensemblemitglied der Volksbühne Berlin und spielt die Hauptrolle im Kinofilm Wild , sie trägt ein Paillettenkleid von Gucci. Vorne rechts: Fryd Resting spielt in dem Film The Misandrists von Bruce LaBruce, sie trägt ein Blumenkleid von Gucci. Hinten rechts: Lea van Acken trägt ein buntes Kleid von Loewe. Hinten links: Anna Brüggemann trägt ein schwarzes Kleid von Sportmax. Am Tischende: Jannis Niewöhner ist ab 14. September in der Kinokomödie High Society zu sehen, er trägt einen braunen Anzug von Lemaire und ein weißes Hemd von Louis Vuitton. Weiße Speiseteller »Royal Blossom« aus Porzellan, von Meissen. Lila Glasvase über Merci, Paris. Silberne Servierschale mit Spaghetti, von Ralph Lauren Home. Edelstahlkrug »Henning Koppel« von Georg Jensen.

Irm Hermann spielt am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in der kommenden Spielzeit in Der Entertainer und Die Wehleider, beide inszeniert von Christoph Marthaler. Außerdem ist sie ab dem 26. Oktober in Fack ju Göhte 3 zu sehen. Sie trägt ein Kleid mit Blumenmuster und schwarzem Kragen, von Gucci. Weinglas »Iskender« von Hermès. Lippenstift von Laura Mercier. Weißer Speiseteller »Royal Blossom« aus Porzellan, von Meissen. Besteck aus Edelstahl von Arne Jacobsen für Georg Jensen.