Es ist vermutlich eine der reizvollsten – und bekanntesten – kleinen Gesten der Filmgeschichte. Als Holly Golightly zieht Audrey Hepburn inihre Sonnenbrille nach unten und blickt mit großen Rehaugen über deren Rand. Die Bewegung kommt im Film mehrfach vor und scheint etwas über das Wesen der Figur Holly Golightly zu verraten: Die dunkle Sonnenbrille dient als Schutz der verletzlichen Holly, die sich dennoch in diesen Momenten öffnet. Zugleich gibt die Geste dem Regisseur Blake Edwards die Möglichkeit, Hollys Blick nicht nur zu zeigen, sondern die Aufmerksamkeit der Zuschauer gezielt darauf zu lenken.Dieser Blick auf Blick und Augenmimik bleibt dem Gegenüber verwehrt, wenn jemand während einer Unterhaltung die Sonnenbrille aufbehält. Weil die- oder derjenige sich dadurch sowohl real als auch symbolisch abschottet, ist das einem tieferen Gespräch in der Tat abträglich. Wobei die Betonung auf »tieferen« liegt. Ich würde das Entbrillungsgebot nämlich nicht so absolut sehen. Es spricht wenig dagegen, sich mit dunklen Gläsern über einem Drink auf der Terrasse im Smalltalk zu üben oder entspannt zu plaudern. Und in der gleißenden Mittagssonne bringt es auch einem guten Gespräch wenig, wenn man die Sonnenbrille abnimmt, nur um mit zusammengekniffenen Augenschlitzen noch weniger voneinander zu sehen.Bleibt der letzte Punkt: Sollte man das Gegenüber notfalls auffordern, das Visier zu öffnen? Man muss es sich nur praktisch vorstellen: Per Sie »Nehmen Sie bitte die Brille ab« oder im formellen Rahmen scheint die Aufforderung fast unmöglich, und auch per Du hat es etwas von »Steh gefälligst gerade!« Deshalb würde ich es eher nicht sagen oder nur dann, wenn es sich im Gespräch so ergibt, dass es nachvollziehbar und deutlich netter klingt.