Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Man könnte für die Bewertung von Sprichwörtern eine Art Regel aufstellen: Wenn sie wirklich gut sind, also nicht nur eingängig, sondern eine tiefere Erkenntnis enthalten, werden sie verschiedenen Urhebern oder gar unterschiedlichen Kulturen zugesprochen. Das gilt etwa für das Sprichwort: »Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.« Man findet es in verschiedenen Varianten – so auch in Form der Aufforderung »Speak the truth, but ride a fast horse« – als arabisches, texanisches oder chinesisches Sprichwort, und die Liste der angeblichen persönlichen Urheber reicht von Konfuzius über den englischen Dichter John Wain bis Buffalo Bill.Kern des Sprichworts ist die Tatsache, dass man sich nicht unbedingt beliebt macht, wenn man die Wahrheit sagt, speziell dann, wenn sie unangenehm ist. Nicht umsonst gibt es wiederum aus verschiedenen Kulturen anekdotische Berichte, dass die Überbringer schlechter Nachrichten getötet wurden. Jedoch scheint mir das heute eher unwahrscheinlich und das Sprichwort kein ausreichender Grund, regelhaft von der Wahrheit, mag sie auch unangenehm sein, abzurücken. Eher im Gegenteil.Solange eine Beziehung besteht, gibt es durchaus Argumente dafür, sich bei Fragen nach Informationen, welche die Beziehung betreffen, zurückzuhalten, im Sinne von »Kläre das doch bitte direkt mit deinem Partner«. Kurz nach einer Trennung hielte ich einen derartigen Verweis jedoch für fehl am Platze. Viele wollen bewusst Abstand halten, und der Anruf »Stimmt es, dass du schon eine neue Freundin hast?« ist sicherlich kein leichter, zumal er eine Verletzlichkeit offenbart, die man in dieser Situation oft gerade nicht zeigen will.In Ihrem Fall, speziell wenn Sie befreundet sind, würde ich deshalb formulieren: Sage die Wahrheit und bleibe da, falls man dich dessentwegen braucht.