Produktversprechen: Trägst du Modell »Tank«, schmust Marilyn Monroe mit dir. Falls du Yves Montant heißt.

Die »Panthère« wurde in den Achtzigern entworfen und ist heute ein Klassiker.

Keuschheitsring: Den Schraubenzieher zum Öffnen des »Love Bracelets« verwahrt der Partner.

»Es ist ein Fehler, eine Frau mit Schmuck überraschen zu wollen«

»Auch die Büste der Nofretete erfüllt keinen Zweck, aber sie spricht nach 3000 Jahren immer noch zu uns, weil sie Kunst ist«

Leihgabe: Herzogin Kate trug zur Hochzeit ein Cartier-Diadem, das ihr Königin Elisabeth überließ.

Cyrille Vigneron: Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern von Vulgarität. Deshalb wäre es in meinen Augen ein Fehler, mit Schmuck Neid erwecken zu wollen. Ein Collier soll die Menschen über Schönheit und Raffinement staunen lassen, nicht über den Preis. Die ostentative Zurschaustellung von Reichtum hat nichts mit Eleganz zu tun.Falsch! Bei Schmuck ist entscheidend, wer ihn wie trägt. Ein glamouröses Collier macht eine glamouröse Frau noch glamouröser. Perfekte Beispiele sind Monica Bellucci und Naomi Campbell. Bei ihnen kann der Schmuck gar nicht prächtig genug sein. Mangelt es einer Frau an Persönlichkeit, betont ein auffälliges Collier diesen Mangel. Eine Regel bei Schmuck lautet: Was zu groß ist, macht eine Frau klein. Was zu opulent ist, lässt eine Frau alt aussehen. Umgekehrt gilt übrigens das Gleiche: Zu kleiner Schmuck macht eine Frau klein.Schmuck hat die Macht, dass sich eine Frau schön fühlt, und wer sich schön fühlt, wird automatisch ein wenig schöner.Nein, hundertprozentige Gewissheit gibt es bei diesem Thema nicht. Ist der Schmuck aus Zirkon, sehe ich das auf den ersten Blick. Bei großen, weißen Diamanten ist die Entscheidung auch leicht. Die Unsicherheit beginnt bei farbigen Steinen.Die meisten Männer kaufen das, was ihnen selbst gefällt. Oder sie suchen etwas aus, was ihnen das angenehme Gefühl gibt, großzügig zu sein. Es ist ein Fehler, eine Frau mit Schmuck überraschen zu wollen. Edelsteine werden auf der Haut lebendig, ihr Aussehen ändert sich von Frau zu Frau. Deshalb sollte ein Mann niemals Schmuck kaufen, ohne ihn zuvor am Körper der Beschenkten ausprobiert zu haben.Dann lassen Sie sie vier, fünf Schmuckstücke zu unterschiedlichen Gelegenheiten anprobieren. Die Überraschung wäre dann, welches davon sie am Ende von Ihnen bekommt. Wenn Sie Schmuck partout selbst kaufen wollen, sollten Sie mit dem Juwelier ein Umtauschrecht vereinbaren und die Beschenkte um unbedingte Ehrlichkeit bitten. Es ist traurig, wenn eine Frau ein Schmuckstück nur aus dem Grund trägt, ihren Mann nicht vor den Kopf zu stoßen.Besser nicht, denn auch Ringe sind ein delikates Thema. Woher wollen Sie wissen, ob der Ring Ihrer Wahl auf dem Mittel- oder Ringfinger der Beschenkten besser aussieht? Ohne diese Frage entschieden zu haben, können Sie die Ringgröße nicht wählen.Um die zwanzig.Nach Stimmung und Anzugfarbe. Zu einem braunen Anzug passt eine goldfarbene Uhr besser als eine silberfarbene. Der soziale Kontext, der mich erwartet, ist ebenfalls entscheidend. Bei einem Galadinner wirkt eine diamantbesetzte Uhr stimmig, beim zwanglosen Zusammensein mit Freunden an einem Sonntagnachmittag ist sie deplatziert.Ich wache niemals mit schlechter Laune auf.Gesicht, Hände, Uhr, Schuhe, Körperhaltung. Schuhe verraten am ehesten, wie ausgeprägt das Stilbewusstsein eines Mannes ist. Wer ausgetretene, ungeputzte Schuhe trägt, interessiert sich nicht für Mode und elegantes Erscheinen.Dass viele eine Uhr tragen, die schon lange nicht mehr zu ihnen passt. Mit der eigenen Uhr ist es oft wie mit dem eigenen Parfüm: Nach ein paar Wochen nimmt man beides kaum noch wahr. Deshalb tragen so viele fünfzigjährige Männer Uhren, die ihnen standen, als sie 25 waren.Ja, aber beachten Sie, dass mit einem Smoking nur elegante, sehr flache Uhren harmonieren. Eine voluminöse Sportuhr, die nicht unter die Manschette passt, würde mein ästhetisches Empfinden stören.Diese Zahl kommentiere ich nicht.Der Unterschied ist: Ein Schmuckstück spricht, ein Regenschirm bleibt stumm. Wie Sie sehen, trage ich das »Love Bracelet« von Cartier am Handgelenk. Wenn mein Blick darauffällt, sagt eine Stimme in mir: »Dieses Armband hast du zu deinem zehnten Hochzeitstag bekommen, deine Frau trägt das gleiche.«Sie benötigen einen speziellen Schraubendreher, um das »Love Bracelet« vom Handgelenk zu entfernen. Ein stärkeres Symbol für unverbrüchliche Zusammengehörigkeit ist kaum vorstellbar. Deshalb stört es mich nicht, wenn ich das gleiche Armband bei anderen sehe. Wer bei uns das Einmalige sucht, den verweisen wir an unsere Abteilung für Spezialanfertigungen. Dort können Sie in Zusammenarbeit mit unseren Schmuckdesignern ein Unikat fertigen lassen.Nein, aber das Geschäft mit Sonderanfertigungen blüht nach wie vor. María Félix gehörte übrigens zu den kaufkräftigsten Kundinnen in der Geschichte von Cartier. Ihr Krokodilcollier ist immer noch eine Delikatesse für die Augen. Es ist mit 1023 gelben Diamanten und 1060 Smaragden besetzt. Die beiden Krokodile, 27 und 30 Zentimeter lang, lassen sich trennen und können als Brosche getragen werden. Tragen Sie die Krokodile als Collier, können Sie die halsnahen Beine abnehmen und durch krallenlose Füße ersetzen. So vermeiden Sie Irritationen Ihrer Haut.María Félix beschloss eines Tages, ihr Leben neu zu beginnen und verkaufte das Collier. Vor gut zwanzig Jahren gelang es uns, das Stück für unsere Sammlung zu erwerben. Monica Bellucci trug es 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes.Kein Kommentar.Auch das möchte ich nicht kommentieren.Wir arbeiten seit zwei Jahren an der Replik einer Halskette einer indischen Maharani. Die Auftraggeberin kam mit einer Sammlung ungewöhnlich großer Diamanten zu uns, die sie über viele Jahre zusammengetragen hatte. Ihre Order war, dass die spektakulärsten Diamanten der Kette abnehmbar sein müssten, um sie als Ring oder Ohrringe tragen zu können. Bei handwerklichen Herausforderungen dieser Art hüpft natürlich unser Herz.Ja, das kommt vor.Wer Luxus für bestimmte Personenkreise reservieren will, steht auf dünnem Eis, trotzdem: Wenn Luxus nicht mit Eleganz gepaart ist, schlägt er in Protz um. Protz lässt einen zwar staunen, aber eine Stimme in uns sagt: Hier will jemand angeben. Und Angeberei ist etwas, was uns die Flucht ergreifen lässt. Firmen wie Cartier sind auch dazu da, Menschen in aller Bescheidenheit zu sagen, was zu ihnen passt und was nicht. Stil ist Schulung.Nein. Das Ergebnis würde nicht zur Stilphilosophie unseres Hauses passen.Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: Aus welchem Jahr, glauben Sie, stammt der Schreibtisch, den Sie hier in meinem Büro sehen?Das ursprüngliche Design stammt aus dem Jahr 1928. Es ist ein Entwurf von Le Corbusier. Zeitloses Design heißt, dass Sie nicht in der Lage sind zu sagen, aus welcher Zeit ein Objekt stammt. Die »Tank«-Uhr wurde 1917 von Cartier entworfen. Hundert Jahre später ist die »Tank« immer noch eines unserer meistgekauften Produkte. Was unterscheidet die »Tank« von einem Konzert der Rolling Stones im Jahr 2017? Die Rolling Stones sind in die Jahre gekommen, die »Tank« nicht.Ich sehe keinen Grund, mich mit Nietzsche zu streiten. Luxus ist eine Notwendigkeit, die niemand braucht, ein Fluchtversuch vor der Mühsal und Monotonie des Lebens. Sobald Menschen den Kampf um ihr physisches Überleben gewonnen haben, beginnen sie, nach einem ästhetischen Mehrwert zu suchen. So entstehen Schönheit, Kunst und Grandeur. Tiere kennen dieses Verlangen nach Selbstbelohnung nicht. Der Wunsch nach Luxus gehört also zum menschlichsten des Menschen. Was bleibt von großen Kulturen übrig? Ihre Prachtbauten und ihre Luxusgüter. Das Neue Museum auf der Berliner Museumsinsel ist für mich eines der prägendsten Erlebnisse gewesen. Die Nofretete erfüllt keinen Zweck, aber sie spricht nach mehr als 3000 Jahren immer noch zu uns, weil sie Kunst ist. Das Gleiche lässt sich über Bach, Schubert oder Beethoven sagen. Ihre Musik ist nicht notwendig, aber sie definiert unser Menschsein und macht unser Leben lebenswert.Nein. Wir schaffen keine reine Kunst, wir produzieren angewandte Kunst.Weder noch. Wie Sie wissen, gibt es Fotos, die beweisen, dass Michelle Obama privat unsere »Tank« trägt – und sie steht ihr wunderbar. Diese Sorte PR gefällt mir besser als Melania Trump mit ihrer Tiffany-Box. Bei ihrer Hochzeit trug Kate Middleton ein Diadem, das sie als Zeichen des Übergangs von der englischen Königin bekommen hatte. Elisabeth II. bekam dieses Diadem von ihrer Mutter, die es wiederum von ihrem Vater hatte. Ich darf sagen, dass dieses Diadem von Cartier gefertigt wurde. Der Wahlspruch unseres 1847 gegründeten Hauses lautete lange: »König der Juweliere, Juwelier der Könige«. Zwischen 1904 und 1939 war Cartier Hoflieferant von 15 Königsfamilien.Bei Celebrities weiß man oft nicht, warum sich so viele Menschen für sie interessieren. Sie sind berühmt für ihr Berühmtsein, ohne kreativ, originell oder inspirierend zu sein. Deshalb bevorzugen wir bei Kooperationen Menschen mit erkennbarem Talent, die zudem für Eleganz und Stil stehen. Diese Liste reicht von David Lynch über Sofia Coppola bis zu Patti Smith.Unser Fehler in der Vergangenheit war, auf zu vielen Hochzeiten tanzen zu wollen. Auf den Bereich sportlicher oder ultramaskuliner Herrenuhren hätten wir besser weniger Fokus setzen sollen, denn eine zu breite Produktstreuung verwässert den Markenkern. Wir haben unser Portfolio korrigiert und wachsen inzwischen auch bei Uhren wieder.Zu der Summe, die Sie nennen, will ich nichts sagen, aber wenn Uhren Ladenhüter sind, müssen Sie handeln, denn sonst gewähren die Einzelhändler Rabatte, und das darf bei einem Haus wie Cartier nicht sein. Wir haben wie eine Bank gehandelt, die faule Kredite aufkauft. Besser man wird einmal klatschnass, als immer wieder nass zu werden und irgendwann an Grippe zu sterben.Zu unseren hausgemachten Themen kam eine Marktkrise. Der Umsatz mit Uhren hat sich in den vergangenen sechs Jahren nahezu verdoppelt. Verantwortlich dafür war vor allem die enorme Prosperität in China. Als unsere Händler 2015 Uhren für das nächste Jahr orderten, rechneten sie nicht damit, dass der Luxuskonsum in China 2016 dramatisch einbrechen würde. Auf einem Überangebot zu sitzen, verletzt die wichtigste Regel auf dem Luxusmarkt: Die Nachfrage muss größer sein als das Angebot, denn sonst töten Sie die Begehrlichkeit. Sie haben Nietzsche zitiert, ich zitiere Platon: »Begehren kann man nur das, woran man Mangel hat.« Sobald wir das Gewünschte haben, begehren wir es nicht mehr – und unsere Liebe und unser Verlangen lassen nach. Deshalb gibt es in der Liebe so selten Glück.Weil Ihnen eine wertvolle Uhr die Frage stellt, ob Sie jede kostbare Minute Ihrer begrenzten Lebenszeit sinnvoll nutzen.Der Kampf gegen Kopien ist nur schwer zu gewinnen. Also bemühen wir uns, es als Kompliment zu sehen, wenn man uns kopiert.