-#umea Ein Beitrag geteilt von Martin Schulz (@martinschulzspd) am 17. Mai 2014 um 4:30 Uhr

„Wann wir schreiten Seit an Seit…“. Ein ganz toller Schnappschuss von gestern! #spd #gerechtigkeit #tb #btw17 Ein Beitrag geteilt von Martin Schulz (@martinschulzspd) am 20. Mär 2017 um 11:13 Uhr

Ein ganz toller Schnappschuss von gestern!«, schreibt Martin Schulz. Denn wenn die SPD-Größen einfach mal fröhlich sind, dann sieht es gleich so aus, als ob da eine Windmaschine besorgt wurde, ein Werbefotograf und die Szene fünfunddreißig Mal wiederholt wurde bis das Bild saß. So war es aber nicht. Also ganz bestimmt nicht.





Hatte heute in Herford eine interessante Unterhaltung. ;) #nrwir #herford #nordrheinwestfalen #selfie #spd #gerechtigkeit #btw17 Ein Beitrag geteilt von Martin Schulz (@martinschulzspd) am 5. Mai 2017 um 7:34 Uhr

Spontane Autogramm-Stunde zwischendurch: Beim Besuch eines Unternehmens im hessischen Biebergemünd wurde Kanzlerin #Merkel begeistert von kleinen Autogrammjägern aus der Gemeinde begrüßt. --- Spontaneous autograph session: During her visit at a company in Biebergemünd, a town in Hesse, Chancellor Merkel was welcomed by some little autograph hunters. Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 14. Jun 2017 um 4:48 Uhr

Mini-Merkel – Kanzlerin Merkel nimmt ihre Miniaturversion aus dem 3D-Drucker auf der Hannover Messe in Augenschein. #hm17 --- Chancellor Merkel examines her miniature version from a 3D printer at Hannover Messe. Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 24. Apr 2017 um 7:52 Uhr

Lasst uns in Forschung investieren statt in Aufrüstung!«

Die #Schuhe von Bundeskanzlerin Angela Merkel und 🇬🇧 @ukprimeminister Theresa May. #sichtwechsel #Shoes of Chancellor Angela Merkel and British Prime Minister Theresa May. Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 20. Jul 2016 um 12:41 Uhr

Mit dem Ministerpräsident von #Äthiopien, Hailemariam Dessalegn, im Nationalpalast in Addis Abeba. #Afrika Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 11. Okt 2016 um 7:53 Uhr

Sommerliche Stimmung vor dem Bundeskanzleramt. Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 11. Aug 2016 um 7:32 Uhr

Fight against racism Ein Beitrag geteilt von Martin Schulz (@martinschulzspd) am 30. Apr 2014 um 7:32 Uhr

Historisch verbunden, sicherheitspolitische Bündnispartner: Kanzlerin Merkel und Präsident @realdonaldtrump sind sich einig über die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen beider Länder. --- Related in history, partners in security, two sides of the Atlantic: Chancellor Merkel and President Trump agree on the importance of the special transatlantic relationship between USA and Germany. Ein Beitrag geteilt von Angela Merkel (@bundeskanzlerin) am 17. Mär 2017 um 14:00 Uhr

»Fight against racism

Angela MerkelDas kleine Funkeln in Merkels Augen ist sympathischer als Schulz' etwas krampfige Daumen-hoch-Geste im Riesenherz.SchulzMerkelMit wem würden Sie lieber rumhängen? Batman, Super Mario und zehn weiteren Videospielhelden – oder dem Fanprojekt Bochum? Genau.Merkel (obwohl das Foto nur ein Repost ist und die WM-Helden-Nummer langsam nicht mehr zieht)Weil das Foto von Schulz Dribbelkünsten so aussieht als ob...a) er mit seinen glatten Herrenschuhen gleich fies ausrutschtb) die Mädchen 9:0 führenc) er hier nicht mit, sondern gegen Flüchtlingskinder spieltd) jemand dringend die Windmaschine von eben ausleihen sollte, um der Szene etwas Dynamik zu verleihen.MerkelDas Selfie hat die unpersönliche Autogrammkarte längst ersetzt, aber die Unterschrift auf die Haut zählt immer noch was. Das wissen nicht nur Cristiano Ronaldo und Justin Bieber, sondern auch der Teenagerschwarm Angela Merkel. Die Jusos waren als Jugendbewegung dagegen zuletzt im Gründungsjahr 1904 angesagt.Unentschieden, fordert Martin Schulz sehr richtig. Nur sieht es auf dem Foto aus, als ob er die Maschine mit einem ungeschickten Griff gerade kaputt gemacht hätte. Und die Mini-Merkel ist eher ein Argument gegen als für den Ausbau der 3D-Druckertechnologie.SchulzTheresa Mays Schuhe zu posten ist schon ein bisschen frech, aber der Willy-Brandt-Statue ein Handy in die Hand zu schieben ist für SPD-Verhältnisse kurz vor der Vertrauensfrage.MerkelZwar hat sich Schulz in das deutlich exotischere und fremdere Land gewagt (Bayern), aber bei der Außenpolitik ist Merkel unschlagbar.SchulzDas Eis-Foto kann zwar mit dem »Ehe für alle«-Kuchen mithalten, aber die Armbehaarung lässt darauf schließen, dass Angela Merkel sich ihr Eis holen lässt. Beziehungsweise der Social-Media-Mann es alleine essen musste, weil sie für so einen Kram keine Zeit hat. Sollte es doch ihr Arm sein, geht der Punkt rückwirkend an Merkel.SchulzWeil er so rührend vor der Tür ausharrt (»Der Vorhang hat sich bewegt, ich bin mir sicher. Lasst uns die Wasser- und Stromleitung kappen, dann müssen sie irgendwann rauskommen.«).Merkel«, schreibt Martin Schulz unter dem Bananen-Foto. Warum, weiß nur er. Merkel dagegen bewahrt tapfer die Fassung im Gespräch mit Donald Trump.7 zu 5 für Angela MerkelWenn man den Meinungsumfragen nach Brexit und Trump glauben kann, heißt der nächste Kanzler: Gauland. Instagram wird dann umbenannt in Reichsfotografienetzwerk.