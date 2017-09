Anzeige

»Klar, Rindertatar ist immer lecker, ich bin ein großer Tatar-Fan. Aber irgendwie mache ich das nie zu Hause. Neben der klassischen Variante mit Eigelb, Senf, Ketchup, Kapern, sauren Gurken und so weiter haben wir im ›Werneckhof‹ auch ein südostasiatisch inspiriertes Rezept. Beim Tatar-Abschmecken sollte man am Anfang immer etwas kräftiger würzen, da das Fleisch die Gewürze aufnimmt und somit alles wieder etwas milder wird. Obwohl dieses Tatar vom Aroma her asiatisch ist, finden wir, dass etwas geriebener Parmesan sich sehr gut darin verhält, da er einen weiteren Umami-Geschmack beisteuert. Und wenn dann das Ganze auf knusprigem Krabbenbrot mit ein paar Kräutern serviert wird, hat man einen tollen Snack.«500 g Oberschale oder Filetkopf vom Rind1 Stück Zitronengras1 kleine Chilischote (je nach gewünschter Schärfe)je 1/3 Bund Koriander, Thai-Basilikum und Minze2 Kaffirlimettenblätter2 EL geröstete Erdnüsse30 g Ingwer (geschält)2 EL Schalottenbrunoise (kurz blanchiert)1 EL Fischsauce1 TL helle Misopaste20 ml Olivenöl20 ml geröstetes Sesamöl2 EL frisch geriebener ParmesanSalzschwarzer gestoßener Pfeffer1 LimetteKrabbenbrot zum Selbstfrittierenneutrales Öl (etwa Sonnenblume) zum FrittierenRindfleisch von Sehnen und Fett befreien (»parieren«) und in feine Scheiben (ca. 5 mm) schneiden. 5 bis 6 Scheiben auf einem Stapel übereinandergelegt im Tiefkühlfach etwas anfrieren, damit sie sich leichter in feine Würfel (Tatarstruktur) schneiden lassen. Vom Zitronengras nur das dicke, weichere Ende sehr fein hacken - der Rest eignet sich zum Einfrieren für Currys und dergleichen. Chilischote mit oder ohne Kerne (je nach gewünschtem Schärfegrad) klein schneiden. Koriander, Thai-Basilikum und Minze fein schneiden. Etwas von den Kräutern zum Ausgarnieren aufbewahren. Kaffirlimettenblätter sehr fein schneiden. Die Erdnüsse ebenfalls klein hacken. Ingwer ganz fein würfeln. Das geschnittene Tatarfleisch mit allen Zutaten außer der Limette vermengen. Abschmecken und etwas ziehen lassen. Währenddessen das Krabbenbrot (»Kroepoek«) in heißem Öl frittieren - das Öl hat die richtige Temperatur, wenn die Krabbenplatten schön aufgehen. Das Tatar vor dem Anrichten nochmals nachschmecken und auf Krabbenchips verteilen. Limettenzeste frisch darüber reiben und das Ganze mit ein paar Kräutern ausgarnieren.kocht im Münchner Restaurant »Geisels Werneckhof« und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Maria Luisa Scolastra und Christian Jürgens für unser Kochquartett.