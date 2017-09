Anzeige

Viele Leute erinnern sich beim Einrichten ihres Zuhauses an das, was sie in schicken Hotels mal gesehen haben. Solches Hoteldesign ist nicht immer praktikabel, aber man bekommt auf jeden Fall ein paar interessante Anregungen: Ein Wasserhahn, dessen Lauf nach oben hin offen ist wie ein Rinnsal - sieht schön aus, aber da wird man beim Putzen kaum der Wasserflecken Herr. Das Waschbecken mitten im Raum - der Stauraum neben dem Spiegel bleibt ungenutzt.Das »Sir Nikolai« ist ein altes Hamburger Kontorhaus am Fleet, unweit der Elbphilharmonie. Die Gästezimmer waren einmal kleine Schreibstuben. Die Wände wurden bei der Renovierung nicht versetzt. Respekt, was dem Innenarchitekten für die Enge sonst noch alles eingefallen ist: Eine Toilette im Schrank zu verstecken ist wirklich mal was Neues - und erstaunlicherweise sogar praktisch. Wird sich aber kaum durchsetzen. Eine andere legere Idee: die Rezeption am runden Tisch, an dem der Gast den beiden Concierges in den Computer schauen kann. Den schönen kleinen Barwagen würde ich gern übernehmen, ebenso das etwa 15 Meter lange Samtsofa im Frühstückspatio mit dem Schiebedach - ein Traum, leider wohne ich dafür etwas zu beengt. Allerdings wäre in meiner Küche durchaus Platz für einen Koch, und den hätte ich in diesem Fall auch gern mitgenommen: »Izakaya« heißt das Hotelrestaurant, peruanisch-japanische Küche mit Spielarten von Sushi und Ceviche.