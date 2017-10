Anzeige

Anzeige

Ein bisschen befremdlich ist das schon, wenn man es sich bildlich vorstellt: Da sitzt eine Journalistin, die sich beruflich mit Hipness und Coolness beschäftigt, im hippen und coolen Kalifornien und schreibt für diediesen später wie wild geteilten Artikel mit der Überschrift: »Teneriffa, die meistunterschätzte Urlaubsinsel der Welt«. Sie macht deutlich, dass sie Capri kennt, Santorin und Ibiza. Aber nein, sie empfiehlt ihren Lesern unsere deutsche Rentner-Insel. Weil es dort alles gebe: Meer mit Strand und Delfinen. Berge mit Seilbahn und Wanderwegen. Tropische Wälder mit Tieren und Pflanzen. Wüsten mit Kakteen und knallheiß. Recht hat sie.Außerdem, und das ist ja für den konsumorientierten Urlauber auch nicht unwichtig, sind alle Einkaufsarten möglich. Lokal, landestypisch und provisorisch auf Märkten, wie dem in Tacoronte, wo man, von Taube bis Kuh, lebende Tiere kaufen kann, oder klimatisiert im El-Corte-Inglés-Kaufhaus in der Hauptstadt. Da gibt es Carolina-Herrera-Mode und Minzsauce.Eines aber ist auf Teneriffa nicht so leicht zu finden: Unterkünfte, in denen nicht weitere 300 Menschen schlafen und die trotzdem einen Pool bieten (ohne Antike-Säulen-Optik), einen Tennisplatz (der nicht Tage vorher reserviert werden muss) sowie ein Abendmenü aus regionalen Produkten. Kurz: eine gemütliche Hotelanlage, mit allen Vorteilen, aber ohne Partybeschallung. Und da wollen wir der Kollegin in Los Angeles das »El Patio« sehr empfehlen.