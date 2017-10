Anzeige

25. März 1987 in WienSänger und FrontmanStudium der Sprachkunst (abgebrochen)Am Pegel der ZeitEs ist nicht immer klar, wo bei Marco Wanda die Grenze zwischen torkelndem Proleten und gewitztem Intellektuellen verläuft. In seiner abgewetzten Lederjacke sieht er aus, als würde gleich er an der nächsten Landstraße den Daumen rausstrecken. Andererseits hat er ein paar Semester Sprachkunst studiert. Und seine Texte mögen beliebig klingen (auf dem neuen Album etwa: »Nur wir zwei / Wie im Traum / Und Columbo schauen«), doch sie funktionieren gerade durch solche wohlgesetzte Einfalt. »Er wusste, er wird Weltstar«, sagte die Mutter einmal über Sohn Marco. Bis dahin ist es noch weit, doch Wandas Aufstieg war steil: Keine zwei Jahre ist es her, da schickte das Management die Band in viel zu kleine deutsche Clubs, wo sie dann, etwa in Berlin, drei Abende in Folge spielen mussten. Heute gelten die Wiener als erfolgreichste Vertreter des Austropop. Marco Wanda singt nun in deutlich größeren Hallen über Liebe und Leben. Er klingt stets wie ein sympathisch Angetrunkener, laut und direkt wie Ton Steine Scherben, arrogant wie Falco, wild wie The Clash. Vielleicht ist es das, was den Erfolg von Wanda ausmacht: die Sehnsucht nach einer Schroffheit, die sich die deutsche Ultraleichtpopmusik nicht mehr zutraut. Nun ist Wandas drittes Albumerschienen.