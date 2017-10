Anzeige

10. Dezember 1958 in DorstenKinderbuchautorinStudium der Diplompädagogik und BuchillustrationTraumfrauWie es ist, die Welt als Kind zu sehen, beschäftigt Cornelia Funke ihr ganzes Leben. Kaum hatte sie die eigene Jugend hinter sich gebracht, fing sie an, mit Kindern zu arbeiten. Nach ein paar Jahren illustrierte Funke dann Kinderbücher. Aber die Geschichten, für die sie malte, langweilten sie. Das meinte Funke besser zu können, also schrieb sie selbst – und wurde berühmt. Ihre Kinder seien erwachsener als sie, sagte sie einmal. Mit dieser Haltung wurde Cornelia Funke zu einer Art Vertrauenslehrerin für all jene, die mitfertig waren, auf die eine oder andere Art. Ihre Bilanz: Mehr als sechzig Bücher, mit denen sie Millionen von Kindern die Scheu vorm Lesen nahm. In ihrem Werk verhandelt sie die großen Themen: Mut, Freundschaft, Verrat, sogar den Klimawandel. Sie sagt: »Fantasy ist politisch.« Das US-Magazinkürte die deutsche Schriftstellerin, die in Kalifornien lebt, 2005 zu einer der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Längst gehörenund die-Trilogie zum Kanon der modernen Jugendliteratur. Nun erscheint das Spin-off eines Funke-Romans von 1997:. Ein Hörspiel mit Schauspielern wie Bjarne Mädel – und auch Cornelia Funke spricht eine Rolle.