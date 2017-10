Anzeige

1. Wenn man es noch nötig hat, vorher Eindruck zu schinden: »Cyprianerhof« in den Dolomiten, mit Blick auf den Rosengarten, Wellness und Wandern im Vorprogramm, Bioküche. Tel. 0039/ 0471/64 21 43, DZ ab 222 Euro inkl. Halbpension. cyprianerhof.com

2. Raus aus der Großstadt und rein in die Federn: Holzhaus auf dem »Gut Hartschimmel«, gemütliche Stube mit Holzofen und Veranda in Pähl, 40 Kilometer südlich von München. Tel. 08808/740, 180 Euro pro Nacht. guthartschimmel.de 3. Für den großen Hunger davor oder danach: Deutschlands kleinstes Vier-Sterne-Hotel mit dem südlichsten Michelinstern. Romantikhotel »Das Freiberg« in Oberstdorf mit dem Restaurant »Das Maximilian«. Tel. 08322/967 80, DZ ab 174 Euro. das-freiberg.de 4. Darf es ein bisschen weiter weg sein? Como, Altstadt, der See in Fußnähe, George Clooney auch nicht weit, leicht mondän, aber ohne Gefahr, Kollegen an der Hotelbar anzutreffen. Gute Küche im Hotelrestaurant, klasse Drinks im Café, bei Bedarf wird alles auch auf dem Zimmer serviert, und Giovanni, dem diskreten Hotelbesitzer, ist nichts Menschliches fremd. Hotel »Le Due Corti«, Como, Tel. 0039/031/32 81 11, DZ ab 120 Euro. hoteleduecorti.com 5. Wenn das Rendezvous unerkannt geschehen muss: »Landgasthof Meier« in Neumarkt in der Oberpfalz. Hat nur drei Zimmer und eine Suite, liegt am Ortsrand, einsame Wanderwege für romantische Spaziergänge. Tel. 09186/237, DZ 160 Euro. bayern.by/stade-zeiten/a-landgasthof-meier