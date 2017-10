Regensburg ist voll bezaubernder Häuser und Winkel. Aus irgendeinem Grund wollen sich Reichardt (links) und Fellmann aber unbedingt vor dieser Wand fotografieren.

SCHLAFEN:

ESSEN:

ANSONSTEN

Es ist nicht so, dass ich den Mann hassen würde. Er geht mir nur ungeheuer auf die Nerven. Wie langsam der spricht! Wie unbeweglich er wirkt. Wie er immer irgendeinen nörgeligen Einwand hat, sobald ich in der Konferenz etwas sage. Und er, na ja, er kann mit mir offensichtlich auch nicht viel anfangen. Mein Kollege Lars Reichardt und ich, wir sind uns, höflich gesagt, eher fremd. Aber weil wir nun mal Tag für Tag in derselben Redaktion aufeinandertreffen, dachten wir, eine gemeinsame Reise könnte uns vielleicht guttun.Reichardts Auto ist ungefähr hundert Jahre alt und klingt wie ein Eimer voller Schrauben. Der Kerl fährt ununterbrochen links. Aber total langsam. Macht mich wahnsinnig. Er schaltet das Navi ein. Irgendwann stellt sich heraus, er kann die Anweisungen ohne Lesebrille gar nicht erkennen. Schließlich bleibt er mitten auf der Autobahn stehen, um es aus der Halterung zu nehmen und sich vor die Augen zu halten. Drei Kreuze, wenn ich lebend aus dieser Karre rauskomme!Reichardt hat nur eine einzige CD im Auto, sie läuft in Endlosschleife. Bombino, Tuareg-Rock. Roadmovie-Musik. Passt verblüffend gut zu unserer Fahrt. Aber aaaargh, was ist das? Reichardt gibt plötzlich Gas, er überholt einen Laster. Rechts. Mit 160. Will er uns umbringen? Der Mann ist auf der Straße noch unberechenbarer als in der Redaktionskonferenz.Herrliches Hotel. Jetzt los, raus, die mittelalterlichen Gassen Regensburgs warten. Direkt vor dem Hotel setzt sich Reichardt an einen Bistrotisch: Er will eine Zigarre rauchen. Jetzt. Eine Zigarre. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Es regnet. Reichardt raucht. Ich warte. Bisher von Regensburg gesehen: zirka 30 Meter Kopfsteingasse.Ich mache einen harmlosen Scherz, Reichardt grinst abschätzig und sagt, den müsse er sich notieren, der sei »so aussagekräftig«. Dann endlich der Spaziergang durch die Altstadt. Der Dom, die schiefen Häuser, Zeit-reise in lang vergangene Jahrhunderte. Bezaubernd. Einziges Problem: Reichardt geht langsamer als eine angeschossene Schildkröte. Passt zu seinem Verhalten in Konferenzen: Wenn ihn da jemand etwas fragt, schließt er die Augen – und ich weiß nie, denkt er nach, oder ist er eingeschlafen?Der Mann beendet jeden, wirklich jeden Satz mit »irgendwie«. »Ich war mal in Italien, irgendwie. War total schön, irgendwie.« Ich würde sagen: Nervt irgendwie. Trotzdem mal ein bisschen Reichardt, den Menschen, ergründen. Hey, Lars, deine Kinder sind doch schon aus dem Haus, wie geht’s dir damit so? Augen zu. Endlose Stille. Dann: »Ja, is’ okay.« Das reinste Feuerwerk. Wir kommen am berühmten Goliathhaus vorbei, erbaut 1260. Wir reden über das Leben, über unerfüllte und erfüllte Träume. Reichardt sagt, »Wer geliebt werden will, muss sich selber lieben.« Schließlich stehen wir auf der Steinernen Brücke. Unter uns die gewaltige Donau, vor uns die Stadt, die Türme, die Händlerhäuser. Rei-chardt reißt die Augen auf und staunt. Jetzt schaut er begeistert wie ein kleines Kind. Vielleicht ist er doch ganz in Ordnung?Ich sage: »Mal sehen, vielleicht deute ich im Artikel doch an, dass ich dich ganz okay finde, Lars.« Er schaut an mir vorbei und brummt, »Bloß keine Verbrüderungs-Sauce.« Wir steigen ins Auto und fahren zurück. Aus den Boxen dröhnen die Tuareg. Der Wagen klappert, als würde er jeden Moment auseinanderfallen. 110 Kilometer linke Spur bis München.Das »Hotel Orphée« liegt in der Altstadt, ist voller alter Filmplakate und wirkt wie eine Kulisse aus einem Märchenfilm. Doppelzimmer ab 105 Euro (idealerweise im »Großen Haus« – der »Andreasstadel« steht auf der anderen Donauseite).Das Restaurant im »Orphée« genießt einen hervorragenden Ruf, noch edler (aber auch teurer) ist das schwedische Sternerestaurant »Storstad« , ebenfalls in der Altstadt.: Regensburg bietet genug für ein Wochenende, aber ein Ausflug zur Walhalla lohnt sich immer: Leo von Klenzes bizarrer Prachtbau sitzt hoch über der Donau und bietet einen fantastischen Blick in Richtung Süden, fast bis zum Bayerischen Wald.