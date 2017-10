Anzeige

Ein Schnapschuss am Dachstein. #Aufbruch #EsistZeit #kurz2017 #berge #bergsteigen #austria #dachstein #österreich Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 26. Sep 2017 um 10:06 Uhr

Heute alles in Tracht beim Erntedankfest, sogar ein Hund hat sich in Lederhose geworfen. #hund #erntedank #Lederhose #Dirndl #EsistZeit #Aufbruch Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 10. Sep 2017 um 11:57 Uhr

Sogar ein sehr außergewöhnliches Fahrrad schafft es beim Tourstopp in Haus in der Steiermark durch unsere Tür :) #tb #steiermark #fahhrad #teamkurz #offen #seidabei #haus Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 9. Aug 2017 um 7:40 Uhr

Gestern beim Frühstück mit Arnold @schwarzenegger, Thema unseres Gesprächs: der Klimawandel. #climatechange #future Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 22. Jun 2017 um 2:28 Uhr

Jede Menge Fragen auch nach der Diskussion heute beim @kurierat - Gespräch #migration #busydays Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 21. Jun 2017 um 12:33 Uhr

Die Zeit im Bus wird natürlich für Telefonate mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützer genutzt! 🚌 #busydays #hausbesuche #telefonaktion #bus #wahl #nrw17 #kurz2017 Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 9. Okt 2017 um 11:43 Uhr

Vorbereitung für morgen für den #EU-Außenministerrat in #Luxemburg. #behindthescenes ✈️ 🇱🇺 Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 16. Okt 2016 um 12:08 Uhr

Der GEWINN InfoDay 2016 ist Österreichs größter Wirtschaftskongress für Schüler ab 16 Jahren - hatten gute Diskussion zu Integration und Bildung - und Zeit für einige Fotos... :-) #Repost @fabian_stefan_payer with @repostapp ・・・ #Sebi#Kurz#Minister#instapic #politics#fame#PraterMesse#Wien Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 22. Nov 2016 um 13:44 Uhr

Sebastian im Gespräch mit John Kerry bei der heutigen OSZE Konferenz in Hamburg. #oscemc16 #hamburg #instapolitics #diplomacy Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 8. Dez 2016 um 6:26 Uhr

Happy Faschingsdienstag! Bei uns gibt's zwar heute keine Verkleidungen, aber Sebastian teilt Faschingskrapfen aus. Wie verbringt ihr den Tag - verkleidet oder nicht verkleidet? #fasching #faschingsdienstag #faschingskrapfen #teamkurz Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 28. Feb 2017 um 2:58 Uhr

Heute nach der Diskussion in Spielfeld bei der Kleinen Zeitung gab es nicht nur jede Menge Fotos, sondern auch eine ganz besondere Umarmung. #spielfeld #steiermark #diskussion #zeitung #wahl #Aufbruch #EsistZeit #kurz2017 Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 6. Okt 2017 um 12:21 Uhr

Sebastian bei Interviews im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. #MSC2016 #latergram Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 14. Feb 2016 um 3:16 Uhr

Konstruktives Gespräch mit dem britischen Außenminister Boris Johnson. #außenpolitik #politics #uk #brexit Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz) am 4. Okt 2017 um 23:39 Uhr

Seine Liebe zum Wandern. Und seine Liebe zur ausufernden und etwas wahllosen Verwendung von Hashtags auf Instagram. Kurz schreibt: »Ein Schnapschuss am Dachstein. #Aufbruch #EsistZeit #kurz2017 #berge #bergsteigen #austria #dachstein #österreich.«Es gibt kein besseres Hobby für Jungpolitiker als Wandern. »Er will hoch hinaus«, »Der Gipfelstürmer«, »Der lange Weg nach oben« – kein anderer Sport bietet so viele Analogien an für ein Politiker-Porträt.Dass der Silbereisen Flori wirklich Glück hat, dass der Kurz Sebastian den Politik-Stadl dem Volksmusik-Stadl vorgezogen hat.Beim Thema Heimatverbundenheit darf man gerne dick auftragen – wenn jeder auf dem Foto Tracht tragen soll, dann gilt das auch für den Hund!Die bockstarken Ideen seines Wahlkampfteams. Eine Tür! Die offen steht! Durch die man durchfahren kann! (Aber nur wenn man ein verrückter Hochrad-Trachtler mit grünen Socken und irrem Grinsen ist – für Flüchtlinge bleibt jede Tür in Österreich natürlich fest verschlossen).Auch ein Kanzlerkandidat der »Generation Shitstorm« ist sich nicht zu doof für Wahlkampfklamauk.Sein Frühstücksgespräch mit Teilzeit-Terminator und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (im Bild kaum zu sehen).Wenn du ein Foto von dir mit einem Hollywoodstar zeigst, musst du im Mittelpunkt stehen, nicht der Hollywoodstar. Nicht du hast Arnold Schwarzenegger getroffen – Arnold Schwarzenegger hat dich getroffen.Nach einer Diskussionsrunde nimmt er sich noch Zeit für junge Wähler.Sei eine Stil-Ikone. Wenn sich 18-Jährige ein Sakko anziehen und dich ansehen, als wärst du das erste Mädchen, dass sie bei Tinder jemals nach rechts geswipt hat, dann hast du es geschafft.Ein Telefonat mit potentiellen Wählern im Wahlkampfbus. Er schreibt: »Die Zeit im Bus wird natürlich für Telefonate mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützer genutzt! #busydays #hausbesuche #telefonaktion #bus #wahl«Auf deinen Fotos müssen immer Laptops, Handys oder irgendwas mit Internet zu sehen sein. Das lässt dich modern wirken (siehe auch: Christian Lindner). Dass die Laptops gar nicht eingeschaltet sind merkt eh keiner. Und mach immer so, als ob du jede Sekunde deines Tages hart arbeitest (siehe auch: Christian Lindner).Dass er sich als Außenminister nicht zu schade ist ganz normale Linienflüge zu buchen.Wichtige Dokumente für ein Außenministertreffen kann man auch in Reihe 37B laut diskutieren. Wird eh überschätzt, diese EU.Seine Rede beim CSU-Parteitag.Wer jung ist und zu viel Haargel benutzt, konnte es bei der CSU schon immer weit bringen.Ein gemeinsames Foto mit Schülern.Wenn die ambitionierte Politkarriere des Sebastian Kurz an den Grenzen der Realpolitik zerschellt, kann er immer noch in »Fack ju Mozart« mitspielen und Filmstar werden.Ein Treffen mit US-Außenminister John Kerry.Wenn Sebastian Kurz Politiker trifft, die weit mehr Macht haben als er, postet er gerne Fotos mit dieser Handhaltung. Botschaft: Hier erkläre ICH den USA gerade wo es langgeht.Seine Liebe zum Fasching. In der Bildunterschrift steht: »Bei uns gibt's zwar heute keine Verkleidungen, aber Sebastian teilt Faschingskrapfen aus.«Lebensfreude kann auch etwas sein, was man im Kalender einträgt unter: »Dienstag: 10.15 Uhr bis 10.16 Uhr: fröhliche Faschingsparty.«Selbst Kinder verehren ihn.Einfach heimlich ein paar Tropfen Sekundenkleber auf die Patschhände, dann hält die Umarmung bis auch der letzte Fotograf sein Bild geschossen hat.Ein Fernsehinterview bei der Münchner Sicherheitskonferenz.Zeig dem Wähler, wie furchtlos du bist. Wer Münchner Trambahnfahrer kennt, der weiß, denen ist es wurscht, ob da Sebastian Kurz oder der Papst im Gleis steht – schleich di oder stirb.Seine Koalitiongespräche mit Heinz-Christian Strache (Bildmitte) von der FPÖ, der hier grad von einer Wehrsportübung kommt... nein, Moment, das war eine Verwechslung. Das sind Fallschirmspringern der Anti-Terror-Spezialeinheit »Cobra«.Triff dich nicht mit den gewöhnlichen Soldaten, die nur über mangelnde Ausrüstung und fehlende Ersatzteile klagen – häng lieber mit den coolen Jungs von der Spezialeinheit ab.Seine Nähe zum kleinen Mann von der Straße. Die Bildunterschrift verrät: »Danke an Predrag, der Sebastian Kurz und das Team sicher durch das ganze Land gebracht hat! #bus #tour #österreich #sicher #besterbusfahrer #danke #Aufbruch #EsistZeit«Busfahrer musst du nicht mit vollem Namen ansprechen, die heißen einfach Predrag. Und wenn man eine Kamera aufbaust, dann erzählen sie ganz frei und spontan was für ein irre super Chef du bist.Ein wie er schreibt »konstruktives Gespräch« mit dem britischen Außenminister Boris Johnson.Wer es schafft mit Boris Johnson ein konstruktives Gespräch hinzubekommen, der kann auch mit 31 Kanzler werden. Oder mit 33 Papst.