Kai Pflaume mit Designer Gosha Rubchinskiy und im Retro-Neunzigerjahre-Trainingsoutfit

Anzeige

Anzeige

Maria Hunstig ist Redakteurin beim Modefachmagazin Sportswear International. Sie hat schon Leute in Würde eine Warnweste tragen sehen und ist deshalb überzeugt, dass Stil vor allem eine Frage der Haltung und des Kontexts ist. Diesem geht sie regelmäßig in dieser Kolumne auf den Grund.

Kai Pflaume, der Szenekenner – wer hätte das gedacht. Der beliebte Fernsehmoderator, dem man auf den ersten Blick die Street Credibility eines Einstecktuchs attestieren würde, postete diese Woche auf Instagram ein Foto von sich und einem der derzeit angesagtesten kreativen Köpfe der Modewelt, dem russischen Designer und Fotografen Gosha Rubchinskiy. Um sein Insider-Wissen noch weiter zur Schau zu tragen (»Gosha Rubchinskiy ist ein cooler Typ«), packte er noch alle einschlägigen Hashtags der Szene dazu: #hypebeast, #strassenmodekultur oder auch #verbandbotanischergarten, dem Namen einer Facebookgruppe zum An- und Verkauf rarer Streetwear-Teile, limitierter Turnschuhe und Co.Kai Pflaumes Fantum fällt in eine Zeit, in der Streetwear längst nicht mehr einem exklusiven Club eingeweihter Skateboarder und Hip-Hopper vorbehalten ist. Dabei hatten viele der heute angesehensten Marken der Branche ihren Ursprung als kleine T-Shirt-Labels für Freunde.So auch, das derzeit vielleicht wichtigste Label der Szene. Supreme startete 1994 als Skateboard-Shop in der New Yorker, der bald zum exklusiven Szene-Treffpunkt wurde. Dank provokanter Guerilla-Werbung, auserwählter Künstler-Kooperationen und limitierter Produktverfügbarkeit (wird bis heute ausschließlich in eigenen Läden verkauft - und natürlich in den Tiefen des Internets wiederverkauft) entwickelte sich die Marke mit dem prägnanten roten Box-Logo über die Jahre zu DEM Erkennungszeichen wohlinformierter Streetwear-Fans. Anfang dieses Jahres folgte dann so etwas wie der modische Ritterschlag – oder eben je nach Sichtweise der seelische Ausverkauf: Eine Design-Kooperation mit dem französischen Luxusmodehaus, die während der Pariser Fashion Week vorgestellt wurde Die knallroten Luxushandtaschen und logoüberhäuften Jeans-Ensembles der Zusammenarbeit erreichen auch dank ihrer saftigen Preise – ein lederbezogener Skateboard-Koffer kostet rund 43.000 Euro – eine ganz andere Zielgruppe als die einstigen Skate Kids. Fußballprofis wie der Bremen-Spieler Izet Hajrović lassen sich regelmäßig im Supreme-Kopf-bis-Fuß-Look ablichten und auch Glamour-Ladies wie etwa die russische Musikproduzentin und Eiskunstläufergattin Yana Rudkovskaya zeigen sich gern mit ihrem Supreme-Luxusrucksack Das stößt selbstverständlich auf Missgunst der einstigen Insider – auch im Fall Pflaume. Der deutsche Rapper RIN, für den Marken wieodernicht nur zum wohlselektierten Standardoutfit gehören, sondern auch einen Großteil seiner Liedtexte bestimmen, kommentierte unter einen entsprechenden Facebook-Post des Hip-Hop-Magazins, er fände es »traurig, dass sowas zustande kommt«, halte Pflaume für einen »privilegierten Typ, der das gesamte Ding nur durch seinen Sohn kennt« und die Kunst Rubchinskiys nicht richtig wertschätzen könne.Letzten Endes sind die kleinen, exklusiven Dinge im Leben doch oft von begrenzter Dauer: die Band, die auf ihrer ersten, weithin unbekannten Platte »noch viiiel besser« war; der Stadtteil-Italiener, zu dem man schon hingegangen ist, als er noch nicht auf irgendeinem angesagten Food Blog erschien. Es gibt Sachen, von denen man hofft, dass sie nie von anderen entdeckt werden. Werden sie aber.-Gründer James Jebbia hat kürzlich einen Teil seines Unternehmens an Investoren verkauft und auch Rubchinskiys Label wird seit Jahren vom finanzstarken-Konzern betrieben. Die gute Nachricht ist: Es wird immer etwas Neues, noch Unentdecktes geben. Kreativität gibt es da draußen ja zum Glück genug.Am Ende sah übrigens RIN mit seinem Genöhle nicht gut aus. Nach einer durchaus humorvollen Facebook-Antwort Kai Pflaumes entschuldigte sich RIN bei dem Moderator und lud ihn und seine Söhne ein, backstage bei seinem nächsten Konzert vorbeizukommen. Schluss mit dem Anpflaumen, nur die Liebe zählt, das hat der liebe Kai doch schon immer gewusst.Szenige Skate-KidsLabelfixierte junge RapperSuperreiche, Fußballer, russische Pop-Sternchen, Modevolk