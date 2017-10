Anzeige

Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Als Leser dieser Kolumne wissen Sie vermutlich, dass ich zwei Dinge nicht besonders schätze: Abgreifmentalität und Fußball. Ihre Frage hat somit nicht die allerbeste Ausgangsposition. Und dazu gesellt sich hier auf Seiten des Wirts auch noch nationale Begeisterung und ergänzt die beiden Dinge zu einem Trio Infernal. Allerdings treffen diese drei Phänomene auf unterschiedliche Ausmaße meiner Abneigung: Abgreifmentalität halte ich schlicht für falsch. Nationale Begeisterung für sehr zweifelhaft und vor allem gefährlich. Der Freude an öffentlichen Ballspielen stehe ich lediglich mit vollkommenem Unverständnis gegenüber, weiß aber, dass manch anderer das anders sieht.Das Überraschende ist, dass diese desaströse Mischung am Ende doch ein relativ gutes Ergebnis hervorbringt. Denn irgendwie ist alles in sich stimmig. Und das nicht, weil die Abgreifmentalität die nationale Begeisterung ausnutzt und sich damit das Negative gegenseitig aufhebt. Vielmehr feiert der Wirt hier seinen Nationalstolz offenbar nicht nur mit Landsleuten, sondern mit jedem, der in der Nähe ist, gleich welcher Nationalität; was das Nationalgefühl abmildert und erträglich macht. Und Sie füllen ja auch die ausgegebenen Schnäpse nicht heimlich ab, um damit anschließend woanders auf die gegnerische Mannschaft anzustoßen. Sondern Sie stoßen, auch wenn es Ihnen in erster Linie um den Gratis-Ouzo geht, mit dem Wirt auf seine Mannschaft an. Und nichts anderes bezweckt der mit seinen Runden. Es ist fast ein Deal: Sie erarbeiten sich die Schnäpse als Claqueure.Wirklich gut fände ich das alles allerdings erst, wenn Sie und der griechische Wirt sich bei einem Spiel Deutschland–Griechenland über das gemeinsame Feiern mehr freuen als über einen Sieg Ihrer jeweiligen Mannschaft. Oder darüber, etwas gratis zu bekommen.