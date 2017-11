Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Ihren Wunsch kann man unterschiedlich deuten. Als hämische Freude über einen möglichst großen Schaden in den USA, weil sich die Menschen dort Ihrer Meinung nach falsch, unmoralisch und egoistisch verhalten. Als Genugtuung über eine gerechte Strafe für dieses Fehlverhalten im Sinne einer adäquaten Vergeltung. Als Zufriedenheit über ausgleichende Gerechtigkeit, darüber, dass die Schäden der Erderwärmung einen ihrer Hauptverursacher treffen und nicht vorrangig arme Inselgruppen, die kaum dazu beigetragen haben. Und als Überlegung, dass diese Schäden, mögen sie bedauerlich sein, zu einer Verhaltensänderung führen, die künftige, noch größere Schäden weltweit verhindert. Ich halte den Wunsch unter allen vier Betrachtungsweisen für falsch. Bei der hämischen Freude ist es am einfachsten, die sehe ich immer als verwerflich an. Auch Strafe rein um der Vergeltung willen halte ich nicht für sinnvoll, sie ist mir zu sehr in die Vergangenheit gerichtet. Die ausgleichende Gerechtigkeit hat das Problem, dass ein Schaden in den USA den Karibikinseln nicht hilft und es dann wieder in Richtung Vergeltung geht. Zudem träfe die Betrachtung allenfalls für die Gesamtheit der USA zu, nicht aber für die vielen Einzelschicksale, bei denen noch dazu ärmere Bevölkerungsschichten häufig stärker betroffen sind.Bleibt schließlich die Idee der Verhinderung von künftigen größeren Schäden. Obwohl der Wunsch in diese Richtung zunächst sinnvoll klingt, halte ich ihn nicht für gut. Mag es auch einem begrüßenswerten Ziel dienen, wären es dennoch Einzelne mit ihren individuellen Schicksalen, die man dem – im Wunsch – opfert. Und in dem Moment zeigt sich deutlich, dass man dabei die einzelnen Menschen nicht mehr als individuell Betroffene sieht, sondern nur noch als Mittel. Und das ist auch gedankenethisch problematisch.