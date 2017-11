Anzeige

In Friedrich Schillers Balladelässt das schöne Fräulein Kunigund ihren titelgebenden Handschuh in einen Raubtierzwinger fallen und fordert Ritter Delorges auf, ihn als Beweis seiner oft beschworenen Liebe herauszuholen - zwischen einem Löwen, einem Tiger und zwei Leoparden. Der Ritter fackelt nicht, »Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger ... Und aus der Ungeheuer Mitte / Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.« Alle sind beeindruckt, und Fräulein Kunigund empfängt ihn ob seines heldenhaften Liebesbeweises »mit zärtlichem Liebesblick - Er verheißt ihm« laut dem Dichter »sein nahes Glück«. Doch Delorges reagiert ein zweites Mal überraschend, er »wirft ihr den Handschuh ins Gesicht / ›Den Dank, Dame, begehr ich nicht!‹ / Und verlässt sie zur selben Stunde.«Mir will scheinen, mit Ihrem Freund verhält es sich ähnlich wie mit Fräulein Kunigund. Entweder ist er so auf sich fixiert, dass er nicht bemerkt oder ihm egal ist, wie sehr Sie seine Art, seinen Geburtstag zu feiern, beschwert. Oder er ist sich dessen voll bewusst und erwartet Ihr Erscheinen als eine Art Freundschaftsbeweis. Ein solcher ist, ebenso wie ein Liebesbeweis, etwas Wunderbares - aber was davon zu halten ist, ihn einzufordern, hat uns Schiller in virtuoser Weise klargemacht.Wie also sich verhalten? Ich würde die Analogie zu Ritter Delorges nicht zu weit treiben, indem Sie es bei Ihrem Freund zu verrauchter nächtlicher Stunde aushalten und ihm um Mitternacht, statt anzustoßen, den Champagner ins Gesicht schütten. Sagen Sie ihm lieber vorab, dass Zeit, Ort und Luftqualität einfach nichts für Sie sind und Sie ihm lieber bei anderer Gelegenheit zuprosten wollen. Ich wüsste nicht, was man von Gratulanten hat, die widerwillig mit­feiern. Und als Freund sollte er ohnehin Verständnis für Sie aufbringen.