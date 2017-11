Anzeige

Anzeige

31. August 1968 in AugsburgMalerKommunikationsdesign-Studium in Augsburg, Kunststudium in Nürnberg und DresdenDer letzte RomantikerMacht Martin Eder Kunst oder Kitsch? Ganz falsche Frage, wenn es nach ihm geht. In einem Interview hat er mal gesagt: »Wenn ich eine Dame mit Geige male, brüllen die Kritiker: Kitsch! Picasso hat zehn Jahre lang Geigen in Ton mit Karton collagiert, noch eine Dörrblume draufgeklebt, und da schreit keiner.« Eders Bilder, von denen keines für weniger als 70 000 Euro verkauft wird, sind wirklich extrem: Meistens liegen, sitzen, stehen ölgemalte nackte Frauen herum, begafft von grotesk glotzenden Kätzchen, Häschen, Hunden, Fischen; ob kurz vor oder kurz nach dem Koitus, ist schwer zu ermitteln. »Meine Bilder sind wie Batterien, die von mir aufgeladen sind - ich bin froh, wenn sie weg sind«, sagt Eder. Malerei als Mittel, die eigene Wut, die eigene Intensität auszulagern, damit man nicht platzt. Zuerst kam das in den USA gut an, wo Eder vor Jahren auf der Art Basel Miami zum Verkaufsschlager wurde. Er hat dann einfach weitergemacht: Wut outgesourct, Traurigkeit abgekoppelt, nackte Haut gemalt, Brüste als Projektionsflächen für Melancholie und Grusel, schwülstig wie ein Herrenduft von Valentino. Am 18. November eröffnet seine Ausstellungin der Galerie Eigen + Art in Leipzig - wieder wimmeln die Bilder vor Nackten, diesmal sind es Männer.