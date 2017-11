Was das rätselhafte vierte Geschlecht mit Schokocreme zu tun hat, erfahren Sie am Ende dieses Textes.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verlangt die Anerkennung eines dritten Geschlechts. Wie praktisch, wir haben ja schon drei Geschlechter im Deutschen:und. Was den Verfassungsrichtern beim Frühstück entging: Das Deutsche hat auch noch Platz für ein viertes Geschlecht.Das überfordert Sie jetzt? Dann fangen wir ganz von vorne an, am besten mit den Bienen. Stimmt, da war doch mal was: Geht also die Königin auf Hochzeitsflug – nein, wir sind ja eine Sprachkolumne. Geht also der Weisel auf Hochzeitsflug.sagen die Imker zur Bienenkönigin. Und wer begattet den Weisel?. Ein kompletter Gender-Change, Frau Biene wird maskulin und Herr Biene feminin, Respekt. Wie haben die Bienen das nur hingekriegt.Dabei wohnt die Geschlechtsumwandlung dem Deutschen seit Jahrhunderten inne. Goethe etwa in seinem Gedicht vom Fischer: »Sah nach dem Angel ruhevoll«, wer kennt den Heuler nicht. Dem Angel, mein lieber Goethe, dem Angel!Manche urgermanischen Wörter sind sogar bi. Oder tri? Deretwa. Kommt so maskulin daher wie inHochmut, Lebens- und Todesmut, Unmut, Übermut, Wankelmut. Kommt so feminin daher wie inGroßmut, Wehmut, Schwermut, Demut, Sanftmut, Anmut. Und sowohl männlich als auch weiblich – im Sinne des Verfassungsgerichts? – istoderBi mitundsind die/der Abscheu, Bärenklau, CIA, Grappa oder Paprika.Bi mitundsind der/das Alien, Flair, Striptease, Virus, Zubehör, Gummi, Bonbon, Dotter, FBI, Barock.Bi mitundsind die/das E-Mail (im Norden die, im Süden oft das), Besäufnis, Säumnis, Siel, Zero.Ausgerechnetpräferiert öfter mal das andere Geschlecht.Zölibat gilt heute als die üblichere Form, während unter Theologen die Männlichkeit überwiegt:Zölibat. Das war nicht immer so: Im Duden von 1990 stand nochZölibat an erster Stelle, im Duden von 1930 wiederum überwogZölibat. Jaja, sowas kommt von sowas.Bisher sind das alles Wörter, deren Bedeutung durch die Geschlechtsumwandlung nicht betroffen ist. Unterhaltsam sind die Begriffe, die mit dem Geschlecht auch ihren Sinn ändern. Beispiel:Gehalt könnte höher sein, genau wieGehalt manchen Gesprächs.Je nach Geschlecht wechseln den Sinn mitoder: Bulle, Euro, Finne, Flur, Gang, Heide, Kunde, Mangel, Mast, Otter, See, Wiener.Mitoder: Bund, Erbe, Gefallen, Golf, Korn, Lob, Messer, Moment, Paternoster, Schild, Service, Stift, Tor, Verdienst, Wetter.Mit die oder das: Mark, Plastik, Steuer, Wehr. Zwitter wie(die Heroin der Heldensage ...) heben wir uns für ein andermal auf, denn die ändern mit dem Geschlecht auch die Betonung.Haben wir auch Wörter mit allen drei von Karlsruhe geforderten Geschlechtern und mit drei verschiedenen Bedeutungen? Das schönste Exemplar vorweg:Das Band, klar. Der Band? Ach so ja, von Karl May. Aber nun die kleine Feinheit: Die Band? Gibt es. Muss man nur englisch aussprechen. Drei Wörter mit drei verschiedenen Pluralen, welche andere Sprache hätte diesen Reichtum? Bänder, Bände, Bands. Dazu gesellen sich die Bande (ihn schlugen die Häscher in Bande), die Banden im Stadion und die Banden der Räuber. Gut, dass wir das nicht mehr lernen müssen.Andere Dreierexemplare sind weit weniger geläufig wieoder. Außer, wenn wir Vornamen mit Artikeln gelten lassen wollen. Dann wird ausein Dreier mit dem Männernamen der Mark. Und ausein Dreier mit dem Frauennamen die Pony.Noch weniger Dreier existieren von den Wörtern, die bei Umwandlung ihre Bedeutung behalten. Derwar mal so ein Dreier: Der oder auch das Dschungel erlaubt der Duden. Vor 50 Jahren listete der Duden auch noch die Dschungel. Und heute? Die/der/dasfür Baseballkappe erfüllt die Karlsruher Vorgaben.Was ist nun mit dem vierten Geschlecht? Okay, das bedarf en détail noch der näheren Bestimmung, doch sei dem Hohen Gericht soweit schon mal vorgegriffen:oderodergibt es als populären Bestandteil des Kinderfrühstücks. Dabei sekundierenund der Duden-Band. Wären schon drei Geschlechter. Rein weiblich ist das Produkt nur in Südtirol, also die. Maskulin hingegen tief im deutschen Westen: der.Das vierte Geschlecht muss dann das sein, das zu keinem der drei anderen Geschlechter gehört. So will es der Hersteller Ferrero haben. Nicht die, nicht das, nicht der, wie Sprachatlas und Duden meinen. Ferrero erklärte ausdrücklich, dass es sich sein Produkt ungegendert wünscht, geschlechtslos. Falls Sie jetzt vorschnell meinen, das könne man unmöglich als viertes Geschlecht anerkennen, dann wird es Zeit, dass Ferrero bis nach Karlsruhe geht. Eine Lanze für die, für der, für das oder einfach für ungeschlecht: Lang lebe