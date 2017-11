Anzeige

Finanzielle Auswirkungen in Bezug auf Harvey Weinstein stehen hier nicht zur Debatte, weil der Produzent eines Films aus dem privaten Weiterverkauf einer DVD keine Vorteile zieht. Im Gegenteil: Wer einen Film haben will und gebraucht erwirbt, kauft ihn nicht neu, und das wäre etwas, woran der Produzent je nach Ausgestaltung seiner Verträge weiter verdienen könnte.Es bleiben jedoch die Überlegungen, ob der Film dadurch, dass ein potenzieller Sexualtäter an ihm mitgewirkt hat, so belastet ist, dass man sich durch seinen Verkauf, wenn nicht zum Mittäter, so doch schmutzig macht. Oder ob man dadurch, dass man von Herrn Weinstein produzierte Filme weiter handelt, als wäre nichts geschehen, die Vorwürfe gegen ihn verharmlost. Dies alles hängt an der Frage, inwieweit ein Film mit denen verbunden bleibt, die ihn geschaffen haben. In diesem Fall: inwieweit persönliches Fehlverhalten eines der Schöpfer auf das Produkt Film durchschlägt.Meiner Auffassung nach entfaltet ein Kunstwerk ein Eigenleben, das über den reinen Schöpfungsbeitrag seiner Ersteller hinausgeht, und zwar umso stärker, je größer die Kunst ist. Zudem verbindet man die Filme künstlerisch neben den Schauspielern eher mit ihren Regisseuren als mit den Produzenten, und der konkrete Beitrag eines sogenannten »Executive Producer« wie Harvey Weinstein kann ganz unterschiedlich ausfallen. Würde man etwa erfahren, dass Weinstein die Ausgestaltung von gewalttätigen Sexszenen wie inexplizit befördert hat, müsste man den Film nun anders einordnen.Ganz wie vorher wird man die Filme jetzt auch nicht mehr sehen können, jedoch scheint mir das im Sinne einer fortdauernden Bewusstseinsbildung sogar sinnvoll. Vor diesem Hintergrund halte ich die Filme nicht für so belastet, dass man sie nun entsorgen müsste.