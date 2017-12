Alain Passard, 61, in der Küche seines Lokals »Arpège«. Es liegt gegenüber vom Musée Rodin.

Hans Gerlach & Lars Reichardt haben nach diesem Interview nicht lange gebraucht, es Alain Passard nachzutun und Fehler zu suchen: Sie verkohlten zusammen gleich in den nächsten Tagen jede Menge Gemüse.

Mit Olivenöl. Manchmal auch mit Rapsöl. Ich ernähre mich seit fünf Monaten vegan und esse keine Butter mehr, keine Sahne, keinen Käse, kein Fleisch, keinen Fisch.Ah, Eckart, mein Bruder. Er hat völlig recht. Im Restaurant nehme ich auch Butter für meine Gäste, vielleicht nicht ganz so viel.Die französische Küche ist vor allem die reichhaltigste. Herzhaft und deftig. Okay, wir verwenden tatsächlich viel Butter und Sahne und Sauce hollandaise. Aber die jungen Köche achten schon mehr auf Gesundheit. Ich persönlich fühle ohnehin eine zärtliche Zuneigung zu pflanzlichen Fetten, Olivenöl, ich liebe Sesam- und Rapsöl.Nein, das ist eine persönliche Vorliebe. Die Karte im Restaurant ist nicht mal rein vegetarisch, es gibt seit wenigen Jahren wieder ein bisschen Fisch und Geflügel. Das koche ich sogar selbst noch. Den Geschmack kontrolliere ich jetzt olfaktorisch, ich fächle mir den Duft vor die Nase. Ich schmecke nicht ab.Nein, überhaupt nicht. Aber wir achten schon auf die Gesundheit unserer Gäste.Nein, nein, auf keinen Fall. Unser Lokal muss mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben vegane Gerichte ohne jegliches Fett auf der Karte. Wir führen immer auch ein vegetarisches Menü, bei dem wir aber sehr wachsam sind, nicht zu viel Butter zu verwenden. In meiner Küche gibt es überhaupt keine Sahne.Nein. Viele junge Köche haben den Club der Traditionalisten verlassen, kochen nicht mehr stundenlang einen Sonntagsbraten, arbeiten mit einem anderen Geist und viel weniger Fett. An unseren Arbeitstischen in der Küche haben wir vielleicht ein bisschen Salzbutter aus der Normandie, aber unsere Küche ist fast schon diätetisch. Bitte entschuldigen Sie mich kurz. Da hat einer gerade um die Hand seiner Freundin angehalten, die beiden sind dafür extra aus Polen hierher gekommen. Er ist aufs Knie gesunken und hat gefragt, ob sie ihn heiratet.Ja. Sehr lustig. Aber ich musste fast weinen. Eine Sekunde, ich muss das Paar verabschieden.Lange vorbei. Zwei Hochzeiten, zwei Scheidungen. Ich wollte noch erzählen, dass es heute viele junge französische, deutsche, italienische Köche mit einem künstlerischen Zugang zur Küche gibt. Köche, die wie Maler, Bildhauer oder Musiker arbeiten. Ich nenne das die Schule der fünf Sinne. Die Hand, die Zunge, das Ohr, der Blick, die Nase. Verstehen Sie? In der Küche wird oft das Ohr vergessen. Niemand spricht vom Gesang des Feuers.Ja, das ist es, ja. ja. Das müssen wir den Jungen beibringen, das ist wichtig.Unterhaltung ist mir wichtig. Auch mit meiner Mannschaft. Auch die reden mit dem Gemüse, jeder Koch und jeder Kellner muss mal in einem meiner drei Gärten arbeiten und die Gärtner auch in meiner Küche.Ich habe Unmengen von Rillettes gegessen, aber das ist vorbei.Nein, eine geschmackliche. Ich habe ein paar Tage lang gefastet und mochte den Geschmack plötzlich nicht mehr. Verstehen Sie mich nicht falsch: Fleisch schmeckt fabelhaft. Ich habe Unmengen Hühner gegessen, Rindfleisch, Fisch, Enten, Tauben, Wild. Aber jetzt will ich etwas anderes. Ich will mich weiterentwickeln. Neue Geschmackserfahrungen machen. Ich will wissen, was ich mit einer roten Rübe machen kann – ohne Butter, ohne Sahne, ohne Käse. Und welcher olfaktorische Raum öffnet sich mir dabei?Butter zu verwenden ist zu einfach. Ebenso, überall Parmesan oder Sahne drüberzukippen. Was kann Butter ersetzen? Das interessiert mich. Ich reduziere ein bisschen die Auswahl der Produkte, wie ein Maler, der ein paar Farbtöne weniger auf seiner Palette hat. Ja, es ist eine Herausforderung. Ich kann zum Beispiel Zwiebeln nehmen, um die Butter zu ersetzen.Die Butter bringt Geschmack, Brillanz, Glanz und Bindung. Mit einer Zwiebel kann ich das gleiche Resultat erzielen. Ich mache ein Püree aus der Zwiebel. Das bindet eine Sauce genauso gut.Richtig.Ja, ja, ja.Aus dem Garten. Ich benutze keine Gewürze, die von weit her kommen, nicht mal Pfeffer, das wäre schlecht für die CO2-Bilanz. Meine Kräuter aus meinem Garten sind meine Gewürze. Ich habe Pfefferminze, Zitronenverbene, Majoran, Zitronenthymian, Rosmarin, Kerbel und Petersilie – die bringen mir Aroma und Geschmack.Sehr selten. In unserer Welt muss sich jeder mit seiner CO2-Bilanz auseinandersetzen.Natürlich. Das Rezept ist ein libanesisch-israelisches. Ich habe in Tel Aviv gelernt, Auberginen auf diese Weise zu garen. Sie lassen die Schale verbrennen, um der Aubergine einen leicht verbrannten Geschmack, einen kleinen Hauch Rauch zu geben. Die Küche auf dem Feuer. Hier in der Stadt dürfen wir das nicht. Aber in meinem Garten koche ich alles auf Holzfeuer. Auch auf den vielen Banketts in anderen Städten, die wir oft am Wochenende machen, das Restaurant ist ja nur wochentags geöffnet. Nächstes Wochenende koche ich in Bordeaux, dann auf einer großen Hochzeit in Florenz. Das ist mein Leben, ich habe meinen Beruf geheiratet. In dieser Ehe gibt es keinen Betrug. Dem Gemüse bleibt man immer treu.Viele meiner Mitarbeiter haben Kinder und Familie. Wir sind unter der Woche mittags und abends ausgebucht. Das reicht.Ein kleines Stück weiter. Vielleicht bei zwölf oder 13 Prozent. Es ist ein langer Weg. Ohne Butter betritt man unbekannte Dimensionen in der Küche, schon wenn man eine Karotte in einen Rhabarberstreifen wickelt und mit etwas Olivenöl bestreicht. Meine Rote Bete ist fast schon tierisch – wie ein Carpaccio. Ich koche sie in einer Salzkruste. Man muss nur darauf achten, sie im richtigen Moment aus dem Ofen zu nehmen. Karotte machen wir heute mit Rhabarber, Sellerie mit einem Stück Birne, solche Kombinationen öffnen neue Horizonte.Auf keinen Fall, mit dem Kochwasser schüttest du den ganzen Geschmack in den Ausguss. Die Magie geht verloren. Eine tolle Rübe, die morgens frisch ausgegraben wurde, musst du anders behandeln. Ganz, ganz kurz blanchieren und dann mit Rhabarber verheiraten, das ist viel subtiler.Einen guten Geschmack bekommt man immer hin. Die Textur ist das nächstwichtige. Die Textur kann man schon mal durch eine Reduktion erreichen oder mit einer Gemüsemousse, ganz fein, um die Sauce ein bisschen zu binden. Zum Schluss vielleicht noch mit einem Schuss Öl. Aber wir machen auch rein florale Saucen. Zum Beispiel mit Kapuzinerkresseblüten, Borretschblüten oder den Blüten von wildem Knoblauch, die binden auch.Überhaupt nicht. Man bekommt sehr schöne Farben, aber auch Textur. Manchmal nehmen wir auch Pürees zum Binden, Karottenpüree oder Apfelpüree. Wir machen sogar eine Ente à lorange mit einer Sauce, in der überhaupt kein tierisches Produkt ist.Klar. Das haben die Leute in einem Netflix-Film über mich gesehen, jeden Tag verlangen sie das Entenhuhn.Ja, in einem Heumantel. Ich liebe den Kontrast. Das Tier: zwei Tiere, in der Sauce: kein Tier. Die Sauce ist allerdings jeden Tag ein wenig anders.Genau.Sesamöl ist sehr stark und schwierig einzusetzen. Für kleine Saucen passt es gut – für Tahini-Sesampaste zum Beispiel. Schmeckt ein bisschen bitter. Man bewegt sich in der Küche lieber im Süßen und Sauren, die bitteren oder adstringierenden Aromen kommen oft zu kurz: Ingwer, Wacholder, Artischocke, Kamille.Nein, Bitterkeit gibt es in allen Jahreszeiten. Der Spargel hat eine schöne bittere Note.Sehr oft. In einem der Gärten wächst Raps. Mein Nachbar dort presst daraus ein Öl für mich. Im Frühsommer. Es hält sich ähnlich lange wie Olivenöl. Aber ich bevorzuge Öl aus dem Jahr, in dem es gepresst wurde, es soll ein bisschen trüb sein, nicht filtriert.Das glaube ich eigentlich nicht. Wir haben uns zum Beispiel in den Achtziger- und Neunzigerjahren viel mit Olivenöl beschäftigt. Olivenöl ist toll.Nein. In der Normandie ist es nicht sehr heiß.Bei mir ist das ein bisschen wie die Improvisation in der Musik. Ich koche ohne Partitur.Durchaus. Ich spiele morgens zu Hause oder am Wochenende im Garten. Das ist gut für meine Finger. Die Finger haben ein Gedächtnis – in der Küche, aber auch in der Musik.Bei uns stimmt eher das Gegenteil. Wir suchen den Fehler.Um uns korrigieren zu können. Ein Koch, der sich nicht mehr korrigiert, verliert seine Magie. Ich liebe es, Fehler zu machen. Es gibt keinen anderen Weg, um seine Kunst weiterzuentwickeln. Wenn alles perfekt ist, gibt es keinen Fortschritt, man verharrt im Status quo und ist dann auch ganz schnell gelangweilt.Sobald die meisten Köche ihre Sterne haben, ist es vorbei mit ihrer Freiheit. Sie sind wie gelähmt vor Angst, sie wieder zu verlieren. Dabei sollte es umgekehrt sein: Sobald du drei Sterne hast, solltest du durchatmen und in völliger Freiheit weiterarbeiten. Jeder Lehrling, jeder Jungkoch hat hier die Erlaubnis, kreativ zu sein. Alle sind Magier. Musiker. Wenn das Gemüse morgens kommt, ist das Gericht schon vorbestimmt, aber man muss ihm noch das richtige Tempo geben, wie in der Musik. Schauen Sie, diese Suppe da drüben, sie hat eine ganz schöne, leichte Textur.Ich brauche meine Karotten. Und meinen Lauch. Ich brauche meine Navetten, meine Rüben. Ich liebe es, in meinem Haus zu sein. Ich habe nur eine Adresse, aber vier Restaurants. Und alle drei Monate kommt ein komplett neues Menü, weil wir die Jahreszeiten respektieren.Eines Tages habe ich verstanden, dass es so besser ist. Du musst die Tomaten schneiden wie einen edlen Schinken. Der Geschmack ist besser, die Textur, und der Duft ist eine andere Welt.Das ist eine völlig andere Sache. Ich mache zwei Teller, wenn Sie davon mit geschlossenen Augen probieren, werden Sie sagen: »Das ist nicht dieselbe Tomate, diese hier schmeckt besser.« Und doch ist es dieselbe Tomate. Nur anders geschnitten. Und die Freude ist anders. Das müssen die jungen Köche lernen.Der Weg ins Fernsehen ist kurz, der zum Gemüse lang.