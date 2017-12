Die amerikanische Köchin Samin Nosrat hat Spaß in der Küche.



Sicher doch, Tim Mälzer und Alfons Schubeck verkaufen eine Menge Kochbücher. Nummer eins in der Bestsellerliste für Sachbücher haben sie aber noch nicht belegt. Der Amerikanerin Samin Nosrat ist das in den USA gelungen. Ihr Buchhielt sich sechs Wochen lang in der Sachbuch-Bestsellerliste der. Das Buch ist allerdings keine klassische Rezeptsammlung. Samin Nosrat hat eine Theorie entworfen, nach der nur vier Faktoren darüber entscheiden sollen, wie gut ein Gericht schmeckt. Wer ihr Buch gelesen hat, ist am Ende angeblich ein besserer Koch. Und jetzt wird dieses Kochbuch auch noch verfilmt – in einer vierteiligen Dokumentation.Nosrat ist gerade mal 37 Jahre alt und war bisher nie irgendwo Chefköchin. Sie hat auf dem College Englische Literatur studiert, bevor sie einmal das legendäre, französische Restaurantin Berkeley bei San Francisco besuchte – und beschloss, Köchin zu werden. Sie putzte Salat in der Küche des, ging nach Florenz, kehrte zurück nach Kalifornien und arbeitet heute als Kochlehrerin, Autorin und Köchin ohne festes Restaurant, sondern im Team von Alice Waters, der Leiterin des, wenn deren Team für Hillary Clinton oder den Tänzer Mikhail Baryshnikow Festmenues gekocht hat.17 Jahre lang ging Samin Nosrat die Idee von den vier entscheidenden Faktoren in der Küche durch den Kopf, bevor sie es aufschrieb. Im Interview verrät sie nicht nur, wie ihre Theorie funktioniert, sondern auch was sie gegen Rezepte hat, warum viele Menschen das falsche Fett verwenden und welches Öl sie in ihr Badewasser gießt.