Jeden Nachmittag der große Moment, den Hunderte Besucher herbeisehnen, der aufgerissene Augen und langgezogene Aaahs provoziert und doch belangloser kaum klingen kann: Um halb drei werden Koffer geöffnet.Wären versunkene Schätze von der Titanicdarunter, man verstünde die Besucher sofort, aber vor ihnen liegen ausnahmslos herrenlose Gepäckstücke, gefunden irgendwo auf der Welt. Und in fast allen befindet sich, was man halt für eine Reise packt: Wäsche, Bücher, Seminarunterlagen, Badelatschen, Sonnenhut. Manchmal aber, und deswegen sind alle hier, verstaut einer obendrein seinen Laptop, seine Pelzjacke, Teile seiner Golfausrüstung oder einen Vibrator im Koffer. Dann wird das Versprechen wahr, mit dem das Kaufhaus der verlorenen Koffer, das Unacclaimed Baggage Center in Alabama, wirbt: »Du weißt nie, was du finden wirst«.Das gilt auch für die Angestellten, die ihren Job üblicherweise im nicht zugänglichen Teil des riesigen Kaufhauses verrichten, nur um halb drei machen sie ihre Arbeit unter den Augen der Besucher, ziehen Gummihandschuhe über und teilen den Inhalt von ein paar zufällig gewählten Gepäckstücken unter vier Behältern auf: »Reinigen«, »Wegwerfen«, »Spenden« und »Testen« steht darauf. Sonnenbrillen, T-Shirts, Jeans, Jacken, deren Zustand ansehnlich ist, werden gereinigt und später ins Sortiment genommen, geschliffene Brillen oder Krücken gespendet, angebrochene Medikamente und Zahnpastatuben weggeworfen. Die Laptops, Tablets, Handys, die irgendwer in die Koffer gestopft hat, werden getestet und, wenn sie funktionieren, sämtliche persönlichen Daten darauf gelöscht. Dann werden die Geräte verkauft. Wie die vielen jetzt leeren und gereinigten Koffer auch. So geht es zu im Städtchen Scottsboro in der größten Touristenattraktion des US-Staates Alabama.Natürlich haben viele der jährlich eine Million Besucher viele Fragen an die Angestellten, die diese freundlich beantworten, auch wenn sich jeder vorher auf der Webseite hätte informieren können: Ja, in diesem Kaufhaus wird ausschließlich der Inhalt aus jenen Koffern verkauft, die die amerikanischen Flug-, Bahn- und Busgesellschaften auch nach dreimonatiger Suche keinem Besitzer zuordnen konnten. Obwohl das nur einen winzigen Bruchteil aller Gepäckstücke ausmacht, gelangen täglich 7000 neue Einzelteile in den Verkauf, sagt Brenda Cantrell, Sprecherin und eine Art Markenbotschafterin des Kaufhauses. Und nein, ganz stimmt das nicht, denn seit einigen Jahren erwirbt das Kaufhaus auch Ladungen aus Schiffscontainern, die in den Weiten der Weltmeere ihren Besitzer verloren haben, deshalb gibt es einige neue Sachen im Angebot, Haushaltsgeräte zum Beispiel. Ja, fast alle Waren sind gereinigt. Nein, die Fluggesellschaften verdienen nicht mit, obwohl jene dreimonatige Besitzersuche aufwendig und teuer ist. Ja, es gibt auch Kaffee hier, »Starbucks« ist da vorn. Wie wir die Preise festlegen? Alles, was man hier kriegt, ist teurer als auf dem Flohmarkt, aber billiger als in einem regulären Geschäft. Und nein, nicht alles, was sich zu Geld machen ließe, wird verkauft, fast die Hälfte der Teile wird an soziale Einrichtungen gespendet. Anders hätte es der Gründer nicht gewollt.