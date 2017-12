Anzeige

12. Dezember 1973 in HusumSchauspielerinSchauspielausbildung an der Hochschule der Künste BerlinKammerflimmernWiebke Puls misst 1,85 Meter, und in der Tat ist sie eine große Schauspielerin. Ernsthaft, leidenschaftlich. Ohne Hormone, sagt sie, wäre sie 2,13 Meter groß geworden. Puls, Husumer Pastorentochter, kam über Berlin, Hannover und Hamburg an die Münchner Kammerspiele, wo sie seit drei Intendanten spielt. Für ihre Rolle der Kriemhild in Andreas Kriegenburgs sechsstündigem-Marathon bekam sie 2005 den Alfred-Kerr-Darstellerpreis und wurde zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Wiebke Puls, Mutter von elfjährigen Zwillingen, hat feine Antennen für soziale Schieflagen und vertritt eine strikte Haltung der Nächstenliebe. »Ich bin eine Perfektionistin ohne diplomatisches Geschick«, hat sie einmal über sich gesagt. Mit der schlecht gelaunten Schwester der Perfektion, der Verbissenheit, hat sie allem Anschein nach nicht zu kämpfen. Es wird nämlich auch oft sehr lustig mit ihr auf der Bühne. Wenn sie in, einem satirischen Stück darüber, wer wo am Abend des Münchner Amoklaufs war, sich selbst als Rampensau spielt. Oder wenn sie infassungslos einen kleinen Weltekel auf ihrer Mundpartie feststellt und sagt: »Für seine eigene Visage ist jeder selbst verantwortlich.« Am 14. Dezember feiert Puls mit BrechtsPremiere.