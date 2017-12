Anzeige

Muss Glühwein immer pappsüß sein? Darf er auch Spaß machen, ohne sofort Kopfweh auszulösen? Und wer hat eigentlich bestimmt, dass Glühwein immer rot sein muss? Ein Freund, Weinhändler und Rebell, litt jahrelang in der Adventszeit, wenn um seine Weinhandlungen die Schwaden der Christkindlmärkte durch die Gassen waberten. Jetzt schenkt er darum selber Glühwein aus: Aus gutem Wein, mit feinen Gewürzen und gerade so viel Zucker, wie es eben braucht – bei einer natürlich süßen Spätlese reichen meist wenige Löffel Zucker für eine ganze Flasche Wein. Der Duft beruhigt die Sinne im schrillen Vorweihnachtstheater. Ob es denn nicht Verschwendung wäre, einen edlen Wein zu verkochen, fragte ich meinen Freund. Nein, ob der Wein kalt gut schmecke, oder warm, sei doch letztlich egal.Es muss ja nicht gerade die teuerste aller Flaschen in den Glühwein wandern. Und der gute Glühwein sollte zu Beginn der Zubereitung mehr ziehen als kochen und später auch nicht halbe Tage lang in einer Thermoskanne am Plätzchenbuffet modern. Aber wenn Sie das berücksichtigen lohnt es sich auf jeden Fall aus einem guten Wein einen guten Glühwein zu kochen. Für meinen SZ-Magazin-Glühwein nehme ich als Grundlage einen Weißwein – auch damit man auf Anhieb sieht, dass dies kein gewöhnlicher Glühwein wird. Die Kombination passt perfekt. Alle Versuchspersonen waren begeistert, ich musste gleich noch eine zweite Flasche öffnen, so überrascht waren wir von dem riesigen Unterschied zum gewöhnlichen Glühwein. Durch die schonende Zubereitung bleibt übrigens mehr Alkohol im Wein, bei der Dosierung also ein bisschen vorsichtig sein.1 Flasche Spätlese oder ein anderer leicht süßer, guter Weißwein, wir haben eine österreichische Traminer Spätlese von Triebaumer verwendet2-3 EL (brauner) Zucker5 Stück Pimentkörner2 Stück Sternanis5 Stück Kardamom (angedrückt)Orangenzeste einer Bio-Orange Glühwein, aber bitte bianco from Süddeutsche Zeitung Magazin on Vimeo