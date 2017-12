Anzeige

»Die Kombination von Tomate und der Wunderknolle Ingwer überrascht unsere Zungen, da sie dieses Geschmacksbild so nicht gewohnt sind. Noch mehr Feuerwerk entsteht durch die Zugabe von frischem Koriander kurz vor dem Servieren. Das funktioniert nicht nur bei warmen Gerichten. Tomatensalat zum Beispiel wird zu einem Erlebnis, wenn man ihn wie gewohnt anmacht, klein geschnittene Avocadowürfel unterhebt und den ganzen Salat kurz vor dem Servieren mit fein geschnittenem Koriander und frisch geriebenem Ingwer vollendet.«Sud:10 große reife TomatenSalz2 Kaffir-Limettenblätter aus dem Asia-Laden3 EL Olivenöl2 Schalotten½ geschälte Knoblauchzehe und 10 g Ingwer (jeweils in sehr feine Würfel geschnitten)3–5 schmale Ringe rote Chilischote ohne Kerneetwas ZuckerHeilbutt:4 Tranchen mit Haut (je 150 g)Salzschwarzer Pfeffer aus der Mühle1 Chilischote10 g in Scheiben geschnittener IngwerSaft einer ½ Limone3 geschälte, leicht angedrückte Knoblauchzehenje 3 Zweige Koriander und Basilikum2 EL OlivenölKorianderblättchen zum GarnierenFür den Sud Tomaten einritzen, im sprudelndem Wasser kurz blanchieren und sofort in kaltem Wasser abschrecken. Haut abziehen, Tomaten vierteln und die Kerne herausschneiden, Kerne leicht salzen und zum Abtropfen in ein Sieb über einer Schüssel geben. Tomatenviertel in kleine Würfel schneiden. Die Kaffir-Limettenblätter gründlich mit warmem Wasser abwaschen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotten farblos anschwitzen. Knoblauch, Ingwer und die Chilischote hinzufügen, kurz mit anschwitzen. Tomatenwürfel, Kerne, Limettenblätter und Zucker zugeben, alles zusammen etwa 5 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Die Sauce vom Herd nehmen, ca. ½ Stunde ziehen lassen, danach die Limettenblätter entfernen. Für den Heilbutt den Fisch kurz waschen, trockentupfen, salzen, pfeffern. Alle Zutaten (außer Olivenöl und Korianderblättchen) in einen Topf geben, mit einem Liter Wasser zum Kochen bringen, etwa 10 Minuten simmern lassen. Topf vom Herd nehmen, die Heilbutt-Tranchen einlegen. Heilbutt im geschlossenen Topf etwa 8 bis 10 Minuten gar ziehen lassen. Inzwischen die Tomatensauce erhitzen und auf tiefe Teller verteilen. Den von den Kernen abgetropften Tomatensaft erwärmen und die Sauce damit angießen. Den gegarten Heilbutt vorsichtig aus dem Pochierfond heben, in die Mitte setzen, mit Olivenöl beträufeln und mit Korianderblättchen ausgarnieren.Zubereitungszeit: 35 Minuten und 40 Minuten Ziehzeitkocht im Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee und schreibt neben Maria Luisa Scolastra, Elisabeth Grabmer und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.