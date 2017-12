Anzeige

Cathy HummelsEndlich DIE Gelegenheit, es dem befreundeten Paar mit der unerträglich minimalistisch-geschleckten Repräsentier-Wohnung heimzuzahlen, die gerade Nachwuchs erwarten und auch das Kinderzimmer schon eingerichtet haben, als würde hier demnächst ein sehr kleiner Stilpapst einziehen. Der Giganto-Bär bombt mit seiner raumfüllenden Präsenz auch die geschmackvollste Residenz sofort zurück auf demütiges Nanu-Nana-Niveau.Barbara BeckerKunst vom KindAuch die zweifelhaftesten Klecksereien erhalten Blitz-Amnestie, wenn sie von Kinderhand geschaffen wurden. Pflichtschuldig wird die Kunst der Kleinen an sonst strengst kuratierte Wohnwände gedübelt – Weihnachten bietet nun die perfekte Gelegenheit, die scheußlichsten Werke loszuwerden, indem man sie an Menschen weiter verschenkt, die sonst schon alles haben. Am besten aber an kinderlose Empfänger, denn alle anderen könnten sich nächstes Weihnachten bitter rächen.Cristiano RonaldoGoldene ZierkugelStaubfänger-Anhäufer, die ihre Bude bereits mit goldenen Deko-Ananassen überfrachtet haben, werden auch diesen überflüssigen Klimbim lieben.Ricky GervaisBade-EntenDas ideale Geschenk für metaphernliebende Grantler: Die gelben Quietschetiere sind unsinkbar wie die Bismarck, zeigen auch hohen Wellen den Grinseschnabel und erinnern uns auch in schlimmsten Hader-Phasen immer daran: Alles ist entlich.Trash-TV-Darsteller Bastian YottaInitial-AnhängerSehr stolze Yale-Absolventen, breitbrüstige Yoga-Influencer und Dänische Doggen namens Yannick.Bibi vom Youtube-Kanal Bibi's BeautypalaceKoffersofaTrendopfer, die sich 2017 ein Instagram-Sofa aus Europaletten zimmerten und es inzwischen leid sind, sich einmal wöchentlich einen Splitter aus dem Gesäßbereich zu entfernen, werden sich über dieses Koffersofa-Set freuen. Vorteile gegenüber herkömmlichen Sofas: Keine Ritzen, in denen sich Chipskrümel sammeln, und mehr Stauraum.Verkehrskegel-KostümFür alle, die Weihnachten nur als lästige Unterbrechung des Karneval-Countdowns verstehen. Und für Menschen, die öfters nach #LA #lasvegas #hollywood #tokyo #murnau #berlin reisen und unsicher sind, was man da so trägt.Rapper KollegahShirt mit dem Konterfei des SchenkendenMenschen, von denen man sich vernachlässigt fühlt. Nichts sagt Vergiss-mein-nicht wie ein Short mit Allover-Druck der eigenen Visage. Außer vielleicht ein funktionaler Fächer aus 500-Euro-Scheinen.Giulia SiegelGlasuntersetzer aus HackFreunde des DIY-Trends und Menschen mit kratzempfindlichen Möbeln freuen sich über diese rasch gebastelte Aufmerksamkeit. Zum Ausstechen eignen nicht Cognacschwenker.