Arrr, diese Chefredaktion! Leute, hab ich gesagt, acht Seiten ist doch nicht zu viel verlangt. Unsinn, hieß es, du kriegst so viel Platz wie immer. Aber die journalistische Sorgfaltspflicht!, begehrte ich auf. Die Antwort: Mach die Tür zu, wenn du rausgehst. Dabei ist es doch so: Wenn ich alles aufzählen will, was dieses Hotel für Kinder bietet, komme ich mit zwei Spalten nicht aus. Keine Chance. Geht ja schon los mit dem Indoor-Spielplatz. Der ist so groß wie das Haus, in dem ich wohne, besteht aber nicht aus sieben Wohnungen, sondern aus Rutschen und Klettergerüsten und Baumhäusern und einer Eislaufbahn. Nebenan befindet sich das Schwimmbad samt Dampfbad und Sauna (für Eltern gibt’s noch mal zwei in einem Extra-Haus). Im Stall leben Ponys, auf denen darf jeder reiten, außerdem wohnen da Hasen, Meerschweinchen, Hühner und zwei Esel namens Leo und Tschibo. Direkt hinterm Haus ein Skihügel mit Anfänger-Lift, davor das größte Trampolin des Salzburger Lands. Es gibt einen Teich mit Ruderboot in Form einer Riesenente und am Waldrand ein Hexenhäuschen mit Zwergenbetten. Wer mag, kann Ganztags-Kinderbetreuung buchen, dazu gibt es einen »Chill Out Room« für Teenager (kein Zutritt für kleine Geschwister), jeden Abend ein Fünf-Gänge-Menü (im Preis enthalten), eine Go-Kart-Strecke draußen, eine Bobby-Car-Strecke drinnen, eine Riesen-Carrera-Bahn, ein Kinderkino, außerdem ein – wie jetzt, zweite Spalte voll? Hallo? Ich hab noch nicht mal… ach Mann.Forstauer Str. 175550 Radstadt, ÖsterreichTel. 0043/ 6452/67 89Angebote inkl. Komplettverpflegung (Essen, Getränke, Betreuung) ab 300 € pro Tag und Familie