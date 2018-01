Anzeige

Anzeige

Noch mehr entdecken! Die besten Rezepte aus dem SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung auf Das Rezept



»Falafeln sind aus den Küchen des Nahen und Mittleren Ostens nicht mehr wegzudenken und gelten als Nationalgericht Israels. Traditionell isst man dazu Hummus oder Tahina, eine Sesampaste. Falafeln erfreuen sich auch bei uns immer größerer Beliebtheit und werden oft als Imbiss mit Gemüse im Fladenbrot angeboten. Wer möchte, kann die Falafelmasse auch mit Couscous oder Bulgur anreichern und mit Petersilie verfeinern.«Falafeln:300 g getrocknete Kichererbsen75 g Weißbrot1 Schalotte2 Knoblauchzehen3 EL Olivenöl2 Prisen gemahlener Kreuzkümmelje 2 Prisen Chilipulvergemahlener Koriander und BackpulverSalzCayennepfeffer1 l Öl zum FrittierenGewürzjoghurt:250 g Sauerrahm350 g Naturjoghurt,Bund Koriander, gehackt1 Msp. Kümmel2 Sternanisje 1 Stück Zitronen- und Orangenschale (unbehandelt)5 Kapseln Kardamom1 Lorbeerblatt1 Zweig ThymianSalz und Pfeffer aus der MühleKichererbsen in einer Schüssel mit reichlich kaltem Wasser bedecken und 24 Stunden quellen lassen. Dann in ein Sieb geben und gründlich abtropfen lassen. Das Weißbrot kurz in kaltem Wasser einweichen und ausdrücken. Anschließend das Brot zu den Kichererbsen geben und die Mischung mit dem Stabmixer gut pürieren. Die Schalotte und den Knoblauch schälen, beim Knoblauch jeweils den Keim entfernen. Beides in feine Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Schalotten- und Knoblauchwürfel darin anschwitzen und zur Kichererbsen-Mischung geben. Kreuzkümmel, Chilipulver, Koriander und Backpulver dazugeben und das Püree gut durchmixen, sodass eine glatte Masse entsteht. Die Masse mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Gewürzjoghurt-Zutaten mischen und Joghurt mindestens 10 Minuten ziehen lassen, dann Anis, Zitrusschalen, Kardamom, Lorbeer wieder entfernen. Anschließend Joghurt mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Aus der Kichererbsen-Mischung Bällchen formen und diese im heißen Öl goldgelb frittieren. Falafeln auf Küchenpapier abtropfen lassen und noch warm mit dem Gewürzjoghurt servieren.kocht im Restaurant »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee und schreibt neben Maria Luisa Scolastra, Elisabeth Grabmer und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.