Ihr Ansatz war richtig. Sie haben sich Gedanken gemacht, welche Geschenke für wen passen könnten, und versucht, sich in die Person der Beschenkten zu versetzen. Zumindest ansatzweise. Denn leider sind Sie dabei so etwas wie auf halber Strecke hängengeblieben. Sie haben sich nicht wirklich in die andere Person hineinversetzt, sondern sich selbst an deren Stelle gesetzt. Sie als Leserin mögen vermutlich schwarzen Humor, deshalb vermuten Sie das auch bei anderen, und Ihre Vorstellung von einer Teetrinkerin ist, dass sie einen Kannenwärmer braucht.Sowohl ein Buch als auch etwas auf einem Spezialgebiet der Beschenkten sind kühne Geschenke. Ein Buch beinhaltet die Erwartung, dass die Beschenkten sich eine geraume Zeit ihres Lebens dem Geschmack der Schenkenden unterwerfen. Aber die Geschmäcker sind höchst unterschiedlich. Zudem ist schwarzer Humor nicht jedermanns Sache. Und bei einer passionierten Teetrinkerin muss man davon ausgehen, dass sie dafür gut ausgerüstet ist, höhere Ansprüche an Utensilien stellt und vielleicht auch eine ganz bestimmte Methode hat, den Tee zuzubereiten. In beiden Fällen müsste man also mehr wissen, um ein gutes Geschenk platzieren zu können.Dennoch haben Sie das Recht, gekränkt zu sein. Denn Ihre Freundinnen mussten Ihnen nicht explizit mitteilen, dass Ihre Geschenke trotz allem nicht ins Schwarze getroffen haben. Wer gibt bei Nichtgefallen ein Buch an die Schenkerin zurück? Oder erklärt, warum man das Geschenk nicht gebrauchen kann? Und vor allem: Warum? Ein Geschenk besteht aus zwei Teilen, dem Gegenstand und der Geste des Schenkens. Auch wenn der Gegenstand nicht gefällt, bleibt die Geste bestehen, und man muss sie nicht zerstören, indem man ohne speziellen Grund den Gegenstand kritisiert oder gar zurückgibt. Wer das tut, hat das Schenken nicht verstanden.

