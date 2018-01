Jetzt gibt's was auf die Mütze!

Anzeige

💛💛 IKEA VIBES 💛💛 Ein Beitrag geteilt von EROS (@rintintin___) am Dez 4, 2017 um 5:38 PST

eher

Morning stretch. Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am Jan 2, 2017 um 8:57 PST

Merry Christmas! Love The Wilsons ❤️🎄 Ein Beitrag geteilt von Ciara (@ciara) am Dez 25, 2016 um 10:37 PST

Good end to a great day 🐟 Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am Jul 9, 2016 um 1:17 PDT

König der LöwenMenschen mit farblich passenden Augenbrauen (hier: Boris Becker)In Schneestürmen in der ArktisBeim PETA-JahrestreffenGebratenes HendlSchöne Menschen, die wirklich nichts entstellen kann (hier: Palina Rojinski)An kalten Karnevalstagen. Oder in leeren BadewannenBei Beerdigungen auf dem Waldfriedhof. Oder in vollen BadewannenMinionHipster-Rapper (hier: Rin)Bei Ikea in der Abteilung: »Meine erste eigene kleine Wohnung – Wohnideen für 20 Quadratmeter«Außerhalb von Selfies oder Youtube-VideosSolarzelleMenschen, die andere gerne blendenBeim Heiratsantrag (hier instagramfreundlich nachgestellt von Nicht-Mehr-So-IT-Girl Paris Hilton). Denn wenn jemand den Rest deines Lebens mit dir teilen will, obwohl du solche Mützen trägst, muss es echte Liebe seinDrei Monate später vor dem TraualtarAnanasAlternde Popstars mit schwerem Aufmerksamkeitsdefizit (hier: Madonna)Auf Instagram-Fotos jedenfalls nur wenn man danach nicht die Kommentare liestBeim ernstgemeinten Solidaritätspost für MissbrauchsopferGlühweinstandDeutsche, die »Santa« statt Weihnachtsmann sagen (hier: Youtube-Star Bibi)Zu nacktem Oberkörper in der Fankurve beim letzten Bundesliga-Heimspiel vor der Winterpause, dann wird man zu 100 Prozent in der Sky-Übertragung eingeblendetBei der Weihnachtspredigt auf der KanzelC&A&H&MMänner wie CDU-Generalsekretär Peter Tauber, die ihre Haare nicht wie Grünen-Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter zum wärmeden Turban flechten könnenBeim Zieleinlauf-Selfie. Da lenkt die unscheinbare Mütze nicht von der eigentlichen sportlichen Höchstleistung ab, die man wie Peter Tauber gerne noch mal betonen darf: »42,195 Kilometer in meiner Geburtstagsstadt beim @frankfurtmarathon in 4:29:15. Nicht so schnell wie sonst, aber es war auch mein dritter Marathon dieses Jahr.«Die Mütze geht immerPapaPapas ohne Midlife-CrisisBeim Familienfoto, das niemanden beeindrucken soll. Oder in einer Schneewitchen-Neuverfilmung als ZwergAuf BeerdigungenKawasaki X 3700Superstars, die wenigstens auf der Skipiste mal unerkannt bleiben wollenAuf der Abfahrt oder beim Motorrad-RennenWenn man nur schnell in der Bank Geld am Schalter abheben möchteBuffalo BillMenschen, die Pelzfarmen mögen (hier: die Sängerin Ciara)Bei der Kutschenfahrt mit Zar Nikolaus im Winter des Jahres 1811Im Kino in Reihe 5Graue MausMänner mit Mützengesicht, die selbst in Angelhosen gut aussehenImmer, wie David Beckhams Instagram-Account beweist: morgens, abends, drinnen, draußen, in London, Laax oder Los AngelesBeckham trägt Mütze vermutlich auch unter der Dusche, in der Sauna und im Bett