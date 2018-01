Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger

Ihre Frage berührt drei interessante Punkte. Der erste ist das Duzen. Ich muss gestehen, dass ich ein großer Freund des Siezens bin. Und zwar als Regelfall des Umgangs. Das Duzen als Gegenstück oder Ausnahme davon gibt die Möglichkeit, einen anderen Grad an Vertrautheit herzustellen, in Richtung Freundschaft. Diese Möglichkeit der Differenzierung wird durch inflationäres Duzen zerstört. Gerade in Situationen wie der Nachbarschaft, wenn man sich zwar gut versteht, aber oft keine darüber hinausgehende Verbindung besteht, sehe ich keine große Notwendigkeit dafür, einander zu duzen.Der zweite Punkt ist das Problem der Etikette. Sie beruht auf Regeln, und wie alles, was durch möglichst ausgefeilte Regeln bestimmt wird, entstehen Probleme, wenn ein spezieller Fall nicht ausdrücklich geregelt ist oder sich, wie hier, Regeln widersprechen. Sie wollen den Nachbarn das Du nicht anbieten, weil das den Älteren vorbehalten ist, die Nachbarn wollen es wohl nicht, weil es ihren gesellschaftlichen Vorstellungen widerspricht. Auch wenn die Idee eines »Höhergestellten« im täglichen Umgang nicht mehr zeitgemäß ist und beim Anbieten des Du, wie ich einschlägigen Veröffentlichungen entnehmen konnte, heute eher auf die Hierarchie im Berufsleben – Stichwort: Chef, wollen wir uns nicht duzen? – beschränkt wird.Damit kommen wir zum dritten Punkt: Hier scheint mir wieder einmal die Logik zu helfen. Da Ihre Nachbarn vermutlich wegen Ihres Berufes als Arzt davon absehen, Ihnen das Du anzubieten, wäre es unlogisch, wenn das zum Stillstand führt. Vielmehr müsste logischerweise das Recht dazu, wenn es an etwas zum Stillstand gekommen ist, was in Ihrer Person liegt, dann auf Sie übergegangen sein. Mit anderen Worten: Sie können das Du anbieten. Oder es beim nachbarschaftlichen Sie belassen.