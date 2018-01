Anzeige

13. August 1971 in MünchenSchauspielerSchauspielschulen in Rom und New YorkDreht ein Ding nach dem nächstenEr hat eine Rolle in Quentin Tarantinos Filmabgelehnt. Klar, das wirkt erst mal wahnsinnig. Aber dann erzählt Moritz Bleibtreu, dass er halt schon was mit Fatih Akin ausgemacht hatte, einem Freund und ebenfalls tollem Regisseur. Und schon wieder klingt er einfach cool. Überhaupt wirken die Geschichten, die er in Interviews erzählt, so, als wären sie passiert, um das Publikum zu entzücken: Als Kind begleitete er seine alleinerziehende Mutter, die Schauspielerin Monica Bleibtreu (auch sie: toll), ins Theater, turnte durch Maske und Requisite. Dann die Jugend im Hamburger Problemviertel St. Georg. Klauen im Gemüseladen, eine Nacht im Gefängnis und damit eine Anekdote, die extragut zu seinen Gangsterfilmen passt. Als Erwachsener lebt Bleibtreu dagegen unspektakulär: »Mit mir ist privat wenig los, ich bin ein Langweiler«, sagt er. Beruflich geschieht umso mehr: Durchbruch mitDeutscher Filmpreis, nachauch Star der Kifferszene, Rollen neben Sophie Marceau und Brad Pitt. Gerade kam er mitin einer typischen Bleibtreu-Rolle ins Kino: Frisch aus dem Knast entlassen, will er ein letztes, sicheres Ding drehen. Laut Bleibtreu ist der Film trotz aller Gewalt irgendwie romantisch.