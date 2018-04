Anzeige

Anzeige

: 18. Januar 1981 in MittweidaSchauspielerinAbitur auf dem zweiten Bildungsweg am Charlotte-Wolff-Kolleg in BerlinVergissmeinnichtDieses Gesicht passt nicht in Deutschland – das hörte Antje Traue mehrmals, wenn sie eine Absage kassierte. Sie lebte in Berlin, konnte ihre Miete nicht zahlen, dachte schon über einen Plan B nach. Da erfuhr sie, dass ein Hollywood-Regisseur ein neues Gesicht suchte: Zack Snyder, es ging um die Rolle der düsteren Kriegerin Faora-Ul in seiner Superman-Sage. Antje Traue schickte ein Bewerbungsvideo und bekam die Rolle. Russell Crowe, Michael Shannon und Diane Lane waren ihre Partner, 2013 lief der Film im Kino. Danach drehte Traue mit Jeff Bridges, Julianne Moore, Helen Mirren – und auf einmal passte ihr Gesicht nach Deutschland. Zuerst landete sie in der Schublade »Aufpasserin«: als Kommissarin (), BND-Agentin (), US-Agentin (). Nun ist sie, in Der Spielmacher, Fußballmama und das Techtelmechtel von Frederick Lau. Aber gut, Diane Kruger musste auch lange Zeit in Hollywood herumturnen, gut aussehen und verträumt gucken, bis sie voriges Jahr in Fatih Akinszeigen durfte, was sie kann. Antje Traue wuchs in Genthin auf, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, und turnte als Kind. Sie sagt, sie sei ein richtiges Ostmädchen. Jedenfalls hat sie gelernt zu kämpfen.