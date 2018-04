Anzeige

Früher hat man Eier versteckt, damit sich die Kinder freuen - heute verstecken Eltern die Eier, damit sie schöne Instagram-Fotos kriegen.

Die Sängerin Miley Cyrus (75 Millionen Follower)Ich bin so wenig brav, dass mir nicht nur Krampus den Hintern versohlt – sondern sogar der Osterhase.Der Schauspieler Robert Downey Jr. (19,8 Millionen Follower)Wer zu tief in den Eierlikör schaut, wacht Ostermontag schon mal mit Hasenkostüm in einem Lama-Gehege auf und kann sich wirklich nicht mehr erinnern, warum.Der Sänger Justin Bieber (98 Millionen Follower)»Jesus hat mein Leben geändert«, schreibt Bieber. Er ermahnt uns, dass es Ostern »nicht um einen Hasen geht«, sondern um die Auferstehung. Jesus sei schließlich am Kreuz für uns gestorben, um uns von unseren Sünden zu erlösen.Noch mal der Sänger Justin Bieber. »Erinnert Ihr euch noch, wie ich eben gesagt habe, dass es Ostern nicht um Hasen geht? Ich hab gelogen«, schreibt Bieber unter diesem Post nur zwei Stunden nach seinem ernsten Glaubensbekenntnis.Um es im Stil des apostolischen Glaubensbekenntnisses zu sagen:Die Band(269 000 Follower), hier: SteffenEr spricht hier den Segen »Urbi et Orbi«, auf Deutsch übersetzt: der Stadt und dem Erdkreis. Und mit Stadt meint er natürlich: Chemnitz.Die Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer (6,6 Millionen Follower)Prominente sind wirklich ganz normale Menschen.Die berühmte Mode-Journalistin Carine Roitfeld (1,2 Millionen Follower)Der Sänger John Legend (8 Millionen Follower)Im Musical »Jesus Christ Superstar« von Andrew Lloyd Webber spielt John Legend den Jesus und Alice Cooper gibt König Herodes. John Legend sagt, so könne man die Gefühle von Jesus in seinen letzten Tagen besser nachempfinden. Ganz bestimmt. Nicht.Der Sänger Jan Delay (48.000 Follower)Wie heißt der hohe christliche Feiertag, an dem wir durch verschneite Straßen fahren und die Kinder reich beschenken? Genau: Ostern.Die Sängerin Katy Perry Jan Delay (69 Millionen Follower)Wer wie Perry eine Erdbeere, Hello Kitty und Jesus als Tattoos hat, wirkt etwas beliebig in seiner Motiv-Wahl. Aber der Jesus-Schriftzug war ihr erstes Tattoo, das sie schon mit 18 hat machen lassen. Das meint sie ernst.Die Schauspielerin Nicole Kidman (787.000 Follower)Hey, Winter, bitte geh doch jetzt. Bitte. Geh. Jetzt!