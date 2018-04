Anzeige

Silke Wichert hat mehrere Jahre das Moderessort des SZ-Magazins geleitet. Leute sagen deshalb gern vorweg, dass sie sich wirklich! überhaupt! nicht! für Mode interessieren. Um dann, nur mal so interessehalber, hinterher zu schieben: Was trägt man denn gerade so? Auch dafür schreibt sie jetzt diese Kolumne.

Die französische Riviera kann überall sein, in Paderborn, Manchester, Los Angeles, egal. Man muss sich nur an die Idee klammern, was sehr viele Frauen gerade sehr sinnbildlich verstehen. Sie greifen zu kleinen Körben als Handtaschen und halten den geflochtenen Henkel fest in den Händen. Wie luftig leicht das Leben plötzlich sein kann! Dazu dieses sanfte Knistern und Klappern im Ohr, wenn man etwas in den Bauch des Körbchens legt. Zurück zur Natur! Zur Sonne! Zur – ok, nein, zur Freiheit leider nicht.Denn nach einer Weile nervt dieses ewige in der Handhalten natürlich, umhängen ist unmöglich und wenn in den größeren Korb-Varianten erst mal die Geldbörse, der Großstädter-Schlüsselbund und der Einkauf vom Wochenmarkt ist, den man mit einem dieser Behältnisse nicht ansteuern kann, hinterlässt das Ablegen des Henkels auf dem Unterarm deutliche Druckstellen.Populär gemacht hat den Korb als Handtasche Jane Birkin, die in den Siebziger Jahren neben Serge Gainsbourg häufig eine »Basket Bag« spaziereren führte, das Flechtwerk war quasi die erste Birkin Bag. Die Schauspielerin trug dazu vorzugsweise ein weißes Kleid und weil Jane Birkin aus Ermangelung geeigneter Nachwuchskräfte immer noch ständig als Stilikone herhalten muss, wird dieser Sommerlook jedes Jahr in Magazinen reproduziert. So richtig weg waren Körbe also nie, so wie Espadrilles mit ihrer Jutesohle beim Knacken der 20-Grad-Grenze auch sofort wieder im Spiel sind.Aber 2016 kam eine neue Variante dazu. Die amerikanische Designerin Jasmin Larian erfand unter ihrem Label Cult Gaia die »Ark Bag« aus Bambus, die sich auf Instagram rasendschnell verbreitete. Womöglich auch, weil die Taschen mit einem Einstiegspreis von 140 Euro nur einen Bruchteil anderer angesagter Modelle kosten. Letzten Sommer wurde die »Arche« dann an der Hand von Michelle Williams und Jessica Alba gesehen, mittlerweile liegen Korb-, Bast- und Bambustaschen in allen Varianten bei Zara über Topshop bis Hallhuber. Sie werden mit Leder kombiniert, eingefärbt, ihre Henkel mit Seidenschals umwickelt, damit zwischen all dem Gestrüpp wieder ein bisschen Individualität durchschimmert.Absehbarer Nachteil dieses Trends: Er ist mehr Sommerflirt als Dauerliebe. Spätestens ab Oktober wirken Korbtaschen so fehl am Platz wie Mon Chéri im Hochsommer, Nässe ist ihr natürlicher Feind. Hoffentlich ergeht es ihnen nach diesem »Basket-Boom« nicht so wie ihren großen Schwestern, den geflochtenen Picknick-Körben. Sie wandern jedes Jahr massenhaft als Hochzeitsgeschenk und Aboprämie in die Großstadt-Haushalte. Weil sie ja auch so eine Sehnsuchts-Idee transportieren: Bei ihrem Anblick liegt man gedanklich mit einem Bein schon auf der karierten Picknickdecke, Grashalm im Mund, neben den festgeschnallten Tellerchen wurden Einweckgläser, Baguette und französischer Landwein in den Korb gepackt. Blöderweise liegt das Ding dann so schwer in der Hand, dass man eigentlich einen SUV zum Transport der Landpartien bräuchte, plus eine Picknickstelle mit Parkplatzanschluss. Die meisten Körbe erblicken deshalb weder Wiesengrund noch Sonnenlicht, sondern landen in dunklen Abstellkammern und Speichern. Ihr Zauber erstickt, immerhin das Knistern und Klappern ist noch manchmal da: Bei jedem Aufräumen und Umschichten kann man es wieder hören.Michelle Williams, Jessica Alba, sämtlichen Influencern»Hey Rotkäppchen, wieder Kuchen und Wein für die Großmutter dabei?«»Gelegenheit macht Diebe! Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen.«