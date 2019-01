Endlich Platz für noch mehr Schuhe

Jetzt also Aufräumen. Nach Fitness (Personal Trainer), Essen (ErnährungsberaterIn), Beruf (Business Coach), Wohnung (EinrichtungsberaterIn) und Mode (StylistIn) ist das neue große Ding der Selbstoptimierung: die Aufräumberaterin. Seit Neujahr zeigt die Streaming-Plattform Netflix die Tricks der japanischen Aufräumexpertin Marie Kondo. Die besucht in der achtteiligen Serie amerikanische Familien, Paare oder Singles und hilft Ihnen beim Ausmisten und Aufräumen, mit ihrer selbstentwickelten Aufräummethode, »Konmari« genannt.

Marie Kondos Lehre ist einfach: alles, was man besitzt, auf einen Haufen werfen. Jedes Teil immer mit der Frage anfassen: Bringt es mir noch Freude? Wenn nicht, kommt es weg. Die Japanerin hat mit solchen und ähnlichen simplen Ratschlägen mehr als sieben Millionen Ratgeber-Bücher verkauft. Es klingt sektenhaft, wenn man sich die Fünf-Sterne-Rezensionen auf Amazon zu ihrem Bestseller »Magic Cleaning« durchliest: »Dieses Buch hat mein Leben verändert« ist oft zu lesen, »kommt beinahe einer Bibel gleich«, schreibt ein Käufer. Unter #konmari posten Instagram-User ihre sortierten Schränke und Schubladen.

Am Ende der Netflix-Folgen sieht man glückliche Menschen, manchmal fließen Freudentränen, das Haus ist endlich aufgeräumt - und Marie Kondo verabschiedet sich mit einem putzigen Augenaufschlag und sanften Lächeln. Aber fertig ist eigentlich gar nichts: Kondos Aufräumphilosophie endet bei der dezent entrümpelten Wohnung. Das ist schade. Denn hier könnte es erst spannend werden: Warum kaufen die Menschen, die sie um Hilfe rufen, eigentlich so viel? Was steckt hinter ihrem und unserem Einkaufsverhalten? Können wir es ändern? Und sollten wir das nicht dringend? All das müsste eigentlich thematisiert werden.

Marie Kondo dämmt die Kaufansammlungen zwar auf schicke Art ein, lässt es aber dabei beruhen und geht nicht an die eigentliche Wurzel: die Konsumgesellschaft. Ein Wirtschaftsmodell, dass darauf ausgelegt ist stetig zu wachsen. Shoppen, jetzt auch noch mobil, ohne Ladenschluss und mit dauerndem »Super Sale«. Kaufen als Sucht und Ersatz-Religion. Befeuert durch Instagram und Influencer, die Millionen Followern täglich zeigen, welche Produkte sie unbedingt brauchen. Modeimperien wie Zara und H&M wechseln fast schon wöchentlich die Kollektion. Immer günstig, immer erschwinglich. Dabei weiß man doch von den dafür nötigen Arbeitsbedingungen, dem Rohstoffverbrauch, der Umweltbelastung.

Das beunruhigende ist: Die Menschen, denen Marie Kondo so nett auf Netflix hilft, sind nicht einmal klassische Kaufsüchtige. Sie sind vom ganz normalen Besitzstand des westlichen Mittelstands überfordert. Die eine Familie verzweifelt an Bergen von Spielsachen, eine Witwe bewahrt die Kleidung ihres verstorbenen Mannes auf, ein Paar zieht in eine kleinere Wohnung.

In Folge 7 zeigt ein gewisser Mario stolz seine von 160 auf 45 Sneaker reduzierte Schuhsammlung. Für Marie Kondo sind 45 Paar Turnschuhe also ein Aufräumerfolg. Wo der Rest landet? Bestenfalls auf eBay, vermutlich im Müll.

»Ich glaub nicht, dass ich zu dem zurückkehre, was vor Marie war«, sagt Mario noch. Dann ist Schluss, der Aufräum-Porno ist vorbei, der Zuschauer bleibt mit angenehmen Bildern im Kopf zurück. Dabei würde es jetzt spannend werden. Kann er widerstehen, wenn er im nächsten Schuhladen steht? Oder Wendy Akiyama aus Folge 2, sie löscht jetzt die Werbemails von ihren Lieblingsläden. Würde sie beim nächsten Mal Shopping stark bleiben?

Die Serie spielt in den USA, könnte aber genau so gut in Deutschland stattfinden: Laut Statistischem Bundesamt steigen die Ausgaben privater Haushalte für Bekleidung und Schuhe stetig. Black Friday, Weihnachten, der Sale nach Weihnachten, Winterschlussverkauf, neue Frühjahrskollektion, Midterm-Sale, Sommerschlussverkauf, ein Kreislauf, der nicht endet.

Professionelle Aufräumcoaches wie Marie Kondo gibt es nicht nur in den USA und Japan, sondern auch hier in Deutschland. Wenn man sie befragt, sehen sie Marie Kondo eher kritisch. Viele ihrer Kunden haben die Bücher von Marie Kondo gelesen, aber kämen damit nicht zurecht. Weil hinter unserem Konsum nicht selten Frustration steckt. Weil Shopping fehlende Liebe, Lob oder Wertschätzung ersetzen soll.

Aufgeräumt – Streit in der Beziehung beendet. Aufgeräumt – Überforderung mit dem Haushalt und den Kindern weg. So einfach ist es nicht. In der letzten Folge der Serie schwärmt eine Angela, dass Marie Kondos Besuch eine Lebensveränderung für sie ist. Wie schön das wäre: Wenn wir mit der immer gut gelaunten Marie Kondo unseren Lebensstil wirklich verändern würden. Weniger besitzen, weniger verbrauchen, mehr teilen.

In ihren Büchern schreibt Kondo, dass man die richtige Menge von Besitz »spüren« würde während des Aufräumens. Dieses Spüren nach dem was wir brauchen, ist allerdings abhängig von dem was wir kennen und was wir gelernt haben. 45 gespürte Sneaker sind vielleicht doch etwas viel. Dieses Spüren sollten wir ernsthaft hinterfragen.