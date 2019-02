Police Academy

Wenn in einem Krankenhaus ein Klinikclown arbeitet, der auf der Kinderstation oder in der Demenzabteilung Patienten aufheitert, kann das wunderbar sein. Ein Krankenhaus, in dem ausschließlich Klinikclowns arbeiten, wäre dagegen die Hölle. Wenn vom Empfang bis zum OP-Tisch alle rote Nasen tragen und jonglierend Einrad fahren, möchte man sich lieber ohne Narkose den Blinddarm selbst rausschneiden. Die Dosierung entscheidet.

Eine Gag-Überdosis konnte man am gestrigen Valentinstag auf den Twitter-Kanälen zahlreicher deutscher Polizeidienststellen beobachten: Die Polizei Schwaben etwa postete "An alle Frauen, die für den #Valentinstag noch kein Date haben: So angelt ihr euch einen Polizisten." Man sah einen Beamten, der vor einer Leberkässemmel kniet, die ihn in eine Pappkarton-Falle locken soll. Die Polizei Mainz zeigte einen Polizisten mit Maschinenpistole, Helm und kugelsicherer Weste, von dem man nur hofft, dass es kein echter Einsatz war, der an einer Bushaltstelle neben einem "Love is all you need"-Plakat stand. Manchmal braucht man statt Love aber Kugeln abfangende Metallplatten am Körper. Die Polizei München postete ein Bild zweier Kollegen, die ein Kind bekommen, fotografiert im Stil eines Kleinstadt-Hochzeitsfotografen. Die Polizei Mittelfranken zeigte einen Polizisten mit roter Rose, der aus dem hinteren Fenster eines Polizeiwagens schaut. Hinten rechts sitzen normalerweise die Verbrecher.





Keines dieser Fotos ist schlimm, es gibt auch keine Berichte über vermehrte Banküberfälle am gestrigen Tag, weil alle Polizisten zu beschäftigt waren mit Valentinstagsscherzen. Es ist eher ein ungutes Gefühl, dass man beim Betrachten all dieser Bilder bekommen kann: Vorsicht, liebe Polizei, aus nett gemeint wird albern und unseriös.



Die Polizei in Sozialen Netzwerken wurde das erste Mal so richtig beim Amoklauf in München 2016 wahrgenommen, als im Chaos der Schüsse am Olympiaeinkaufszentrum und vieler falsch gemeldeter angeblicher Schießereien der Twitter-Account der Münchner Polizei die verlässlichste Quelle war. Nie panisch, nie voreilig, nie alarmistisch. Vielleicht auch motiviert vom bundesweiten Lob für diese Social-Media-Arbeit begannen die Polizeiaccounts wahrnehmbarer zu werden: die Berliner Polizei twitterten einen ganzen Tag, 24 durch, ein Sittenbild einer Stadt in je 140 Zeichen. Die Münchner Kollegen twitterten vom Oktoberfest. Da wurde die Sprache allmählich lockerer, hier und da flapsig. Aber der durch einige Formulierungen schimmernde Humor war angemessen, mehr Selbstschutz im Wahnsinn eines Einsatzes in einem komplett berauschten Festzelt. Lakonische Kommentare zum enthemmt öffentlich kopulierenden Wiesnpaar oder der übervollen Ausnüchterungszelle.



Valentinstagstweets dagegen sind konstruierte Momente.





Mann schlägt Frau in #Spandau und schleift sie hinter sich her. Inzwischen konnte sie sich losreißen. #24hPolizei



Aber: Was sollte das? Warum muss einem die Polizei einen Happy Valentinsday wünschen? Das machen schon der Blumenhändler, sämtliche Dessoushersteller, Parfürmerien, Bäckereien, Influencer und