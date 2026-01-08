Berufsbegleitende Bildungsmaßnahme

Zu Beginn des Jahres habe ich mir einen lang gehegten Albtraum erfüllt. Ich habe mein Büro aufgeräumt.

Mein Büro ist klein. Wenn ich einen großen Gedanken habe, muss ich die Balkontür aufmachen, damit der Gedanke Platz hat, so klein ist es. Ich liebe das Büro. Es hat diesen kleinen Balkon, von dem aus man die Türme der Frauenkirche sehen kann. Es stimmt, man bräuchte dazu eine etwa fünf Meter hohe Leiter auf dem Balkon. Aber mit der ginge es. Man muss nicht alles machen im Leben. Manchmal ist es genug zu wissen, dass man es mithilfe einer fünf Meter hohen Leiter machen könnte.