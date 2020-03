Herzhafte Versuchung

Saftiges Bauernbrot mit Rindertatar



»Armer Ritter ist eine meiner Lieblings-Süßspeisen. In Anlehnung da­ran habe ich dieses Rezept ausprobiert. Durch das Tränken des Bauernbrots mit der Ei-Sahne-Mischung wird das Brot wunderbar saftig und durch das Braten herrlich kross. Geht auch mit Lachstatar und Baguette.«

Für 4 Personen

Für das Tatar:

120 g Schalotten

1 EL Olivenöl

20 g eingelegte Kapern

80 g Cornichons

500 g frisches mageres Rinderfilet

grobkörniger Senf

Piment d’Espelette

Meersalz, Pfeffer



Für den Salat:

2 Strauchtomaten (fein gewürfelt)

40 ml weißer Balsamico-Essig

10 g Honig

50 ml Traubenkernöl

50 ml Nussöl

Salz, Pfeffer

100 g Wildkräuter

100 g Blattsalatmischung



Für die Brote:

1 Bund Schnittlauch (in Röllchen geschnitten)

3 Eier

200 g Schlagsahne

4 Scheiben frisches Bauernbrot

ca. 4 EL Butter



Zubereitungszeit: 65 Minuten

Für das Tatar die Schalotten schälen, in feine Würfel schneiden und in einer beschichteten Pfanne im Olivenöl glasig dünsten. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Kapern und Cornichons klein schneiden. Filet trocken tupfen und in 5 mm große Würfel schneiden. Mit Kapern, der Hälfte der Cornichons und der Hälfte der abgekühlten Schalotten mischen. Mit Senf, Piment d’Espelette, Salz und Pfeffer würzen. Für den Salat die Tomatenwürfel mit den übrigen Schalotten und Cornichons, dem Essig, dem Honig und den beiden Ölen zu einer Vinaigrette rühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wildkräuter und Salatblätter putzen, waschen, schleudern und mund­gerecht zerzupfen. Für die Brote die Schnittlauchröllchen mit den Eiern und der Sahne ­gut verrühren. Die Bauernbrotscheiben darin etwa 10 Minuten ziehen lassen. Die Brote in einer Pfanne in aufgeschäumter Butter von beiden Seiten goldbraun und kross anbacken. Heraus­nehmen, leicht salzen und das überschüssige Fett auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Vinaigrette mit den Kräutern und dem Salat vermischen, jeweils auf einem großen, flachen Teller mit dem Rindertatar und dem gebackenen Bauernbrot servieren.

Kleine Koch­schule

