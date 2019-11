Kürbis zum Kneten

»Die weiße Trüffel lässt sich nicht züchten. Man braucht einen geschulten Hund, der sie erschnüffelt. Man wäscht Trüffeln nicht, man bürstet sie ab und reinigt sie mit einem Tuch. Eine weiße Trüffel auszusuchen ist nicht einfach: Ihr Duft sollte stark und ihre Konsistenz fest sein.«

Kartoffel-Kürbis-Gnocchi

Für 4 Personen



350 g rote Kartoffeln (rotschalig), 500 g Kürbis, 4 Zweige Thymian, 6 EL Olivenöl extra vergine, Salz und Pfeffer, 1Prise Muskatnuss, 3 EL geriebener Parmesan, 150 g Mehl (Type 550), 50 g Kartoffelstärke, 1 Ei, 200 g Steinpilze, 80 g frische weiße Trüffeln (oder Blauschimmelkäse), 1 Knoblauchzehe, 1 EL Sahne, 10 g Petersilie, etwas Butter



Zubereitungszeit: etwa 1 Stunde

Kartoffeln waschen und 30 Minuten in Salzwasser kochen – sie sollen weich sein, aber nicht zerfallen. Kürbis putzen, die äußere Haut abschälen. Kürbis in Scheiben schneiden und diese in eine mit Backpapier ausgelegte Backform legen. 2 Zweige Thymian und 2 EL Olivenöl hinzugeben und das Ganze im Backofen bei 180 Grad 10 Minuten garen. Die noch warmen Kartoffeln schälen, mit einer Kartoffelpresse oder einem Stampfer zerdrücken und die Masse auf ein Holzbrett geben. Den gegarten Kürbis hinzufügen, ebenfalls zerdrücken. Die Masse salzen und pfeffern, 1 Prise Muskatnuss, 1 EL Parmesan, Mehl, Kartoffelstärke und Ei dazugeben und mit den Händen schnell zu einem Teig verkneten, dabei die Zutaten gut miteinander vermengen. Den Teig zu einem runden Laib formen, dann in Stücke teilen und daraus kleine, etwa einen halben Zentimeter dicke Rollen formen. Die Rollen in Gnocchi-Stücke schneiden, ihre Form sollte etwas länglich sein. Die Steinpilze putzen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die Trüffeln mit ­einem kleinen Pinsel und/oder einem feuchten Tuch säubern. In einer Pfanne 4 EL Olivenöl mit 2 Zweigen Thymian und der Knoblauchzehe bei niedriger Temperatur kurz erhitzen. Die Steinpilze mit 1 EL Sahne dazugeben, 3 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und die gehackte Petersilie hinzufügen. Gnocchi in Salzwasser kochen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle heraus-heben und in die Pilzpfanne geben. Butter und restlichen Parmesan hinzufügen und alles noch mal 2 Minuten erwärmen. Auf einer Platte anrichten, mit gehobelten Trüffeln oder etwas Blauschimmelkäse und frischem Pfeffer bestreut servieren.

Kleine Koch­schule

