»Diese Lauchtorte ist überhaupt nicht aufwendig. Normalerweise müsste es im Rezept heißen, man solle den Lauch blanchieren, damit er seine grüne Farbe behält. Ich lösche ihn lieber mit Mineralwasser ab, die Kohlensäure erhält die Farbe. Allerdings funktioniert das nur, wenn man das Gemüse gleich weiterverarbeitet. Wer es eiliger hat, kann für dieses Gericht auch fertig gekauften Blätterteig verwenden. In der Spargelzeit passen zur Torte natürlich statt dem Lauch auch grüner und weißer Spargel hervorragend. Grünen Spargel ­dafür nicht schälen, nur fein schneiden. Und beim Würzen den Muskat weglassen, dafür eine Prise Zucker ver­wenden.«

Für eine Torte mit einem Bodendurchmesser von 22 cm

Mürbeteig:

150 g Mehl (Typ 405)

90 g Butter

1 Ei

1 Prise Salz

1 Prise Muskatnuss

Belag:

2 Stangen Lauch

50 g Butter

1/16 l Mineralwasser

1/16 l Weißwein

Salz

Pfeffer

etwas Muskatnuss

Cayennepfeffer

50 g geröstete Pininenkerne

250 g Räucherlachs (klein geschnitten)

Guss:

200 g Sahne

1 Eigelb

1 ganzes Ei

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

100 g Parmesan (gerieben)

Joghurt-Limetten-Sauce:

250 g Joghurt

Salz

Pfeffer

Saft und Schale von 1 Limette

1 kleines Bund Schnittlauch (klein geschnitten)

Alle Mürbteigzutaten (die Butter sollte Zimmertemperatur haben) rasch zu einem glatten Teig verkneten, in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank 2 Stunden ruhen lassen. Lauchstangen der Länge nach durchschneiden, gründlich waschen und in 2 bis 3 mm breite Streifen schneiden. In aufgeschäumter Butter anschwitzen. Zuerst mit Mineralwasser, dann mit Weißwein ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Cayennepfeffer abschmecken, die Pinienkerne dazugeben. Die Masse ca. 10 Minuten auskühlen lassen. Für den Guss alle Zutaten bis auf den Parmesan vermengen. Mürbteig 3 mm dick ausrollen und in eine gebutterte Form (Durchmesser 22 cm) geben. Mit der Gabel ein paarmal in den Boden stechen. Räucherlachs und die Lauchmasse darauf verteilen, die Eiersahne darübergießen und zum Schluss mit Parmesan bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei Ober- und Unterhitze (180 Grad) ca. 30 Minuten backen. Für die Joghurt-Limetten-Sauce alle Zutaten verrühren, den Schnittlauch unterheben. Die Sauce zu der Torte reichen.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden; Ruhezeit: 2 Stunden