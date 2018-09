»Im Sommer war ich mit der Familie an der ­Algarve – Feigen­bäu­me, Palmen, Meer. Dabei entstand die Idee zu einem lauwarmen Salat aus Feigen, dessen Zu­bereitung ein wenig an halb getrocknete oder Schmortomaten erinnert. Diese schmecken viel feiner als die der Haltbarkeit wegen stärker getrockneten Tomaten. Also kurz vor dem Winter mit diesem Rezept noch mal Urlaubsgefühle aufkommen lassen!«

Lauwarmer Salat

aus Feigen, Fenchel, Estragon und Mandeln

Für 4 Personen

10 Feigen

etwas Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

5–6 Zweige Thymian

1 Fenchelknolle (am besten mit etwas Grün)

1 kleines Bund Estragon

6–8 Zweige Koriandergrün

10 Scheiben Lomo Ibérico (alternativ Coppa di Parma oder Speck)

1 kleine rote Zwiebel

8 EL Olivenöl

1 TL Honig

4 EL Hierbas (Kräuterlikör)

5 EL Sherry-Essig

1 kleiner TL Piri-Piri-Paste (alternativ Chilipulver wie Piment d’Espelette)

1 Limette

3 EL geröstete, grob gehackte Mandeln

etwas Parmesan oder anderer Hartkäse

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle



Zubereitungszeit: etwa 2 Stunden (inklusive der Trocknungszeit im Ofen)

Die Feigen längs halbieren, in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Mit etwas Olivenöl beträufeln, mit wenig Salz und schwarzem Pfeffer würzen, Rosmarin- sowie Thymianblätter daraufgeben. Im Ofen bei 80 Grad ca. 1½ Stunden antrocknen. Dabei die Ofentür leicht geöffnet lassen. Das Fenchelgrün zusammen mit den gezupften Estragonblättern und dem Koriandergrün grob hacken. Die Lomoscheiben in Streifen schneiden. Die Fenchelknolle vierteln und den Strunk herausschneiden. Auf einer Mandoline oder Ähnlichem dünn hobeln. Die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Nun zuerst die Zwiebel in einer Pfanne mit etwas Olivenöl kurz anschwitzen, dann den Fenchel mit erwärmen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit den Lomostreifen in eine Schüssel geben. Jetzt 8 EL Olivenöl, Honig, Hierbas, Sherry-Essig und Piri-Piri-Paste hinzufügen und alles gut vermengen. Danach die noch warmen Feigen zusammen mit den gehackten Kräutern vorsichtig unterheben, den Salat mit etwas Limettensaft sowie Limettenzeste auffrischen. Mit Salz und Pfeffer, falls nötig, nachwürzen. Zum Schluss mit den Mandeln bestreuen und ein wenig Hartkäse darüberhobeln.