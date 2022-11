Titanic’sche Todesspirale

In Erinnerung an unseren verstorbenen Rätselmacher Curt Schneider präsentieren wir Ihnen in den nächsten Wochen unsere Lieblingsrätsel aus den vergangenen 32 Jahren. Hier finden Sie eine Ausgabe aus dem Jahr 2017 zum Ausdrucken und als im Browser spielbares Rätsel.