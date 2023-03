Schnelle Samosas

Samosas sind ein Grundnahrungsmittel der bengalischen Küche. Sie werden fast immer in riesigen Mengen hergestellt und dann eingefroren. So haben wir immer einen Vorrat, wenn wir zusammenommen. Dieses Rezept ist großartig, weil man sich keine Gedanken über die Herstellung des Teigs machen muss - die Tortilla bildet eine fantastische Hülle für die aromatische Hackfleischfüllung, die sich darin wohlfühlt. Nach dem Braten wird die Tortilla außen knusprig, bleibt aber dennoch leicht bissfest.

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 1,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Snack-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Füllung

450 g mageres Lammhackfleisch Lamm

5 Knoblauchzehen Knoblauch

8 cm Ingwerstück Ingwer

2 TL Garam Masala

1 TL Kreuzkümmelsamen Kreuzkümmel

2 grüne Chilischoten, fein gehackt (entkernt für weniger Schärfe) Chili

1/2 TL Chiliflocken Chili

1/2 TL Chilipulver Chili

1 TL feines Meersalz Salz 225 g Kartoffeln, geschält und in 1/2 cm große Würfel geschnitten Kartoffel

125 g gefrorene Erbsen Erbsen

1 Handvoll frischer Koriander, gehackt Koriander

Für den Teig

8 Mehltortillas Tortilla

1 Ei, verquirlt Ei

Pflanzenöl zum Frittieren Öl

Für die Füllung: Das Hackfleisch in einer großen Pfanne bei starker Hitze 5 Minuten anbraten, bis es gebräunt ist.



Nun Knoblauch, Ingwer, Garam Masala, Kreuzkümmel, Chiliflocken und -pulver, Salz und Kartoffeln hinzufügen. Bei mittlerer Hitze zugedeckt 15 Minuten kochen, dabei gelegentlich umrühren. So lange, bis die gesamte Feuchtigkeit aufgesogen worden ist.



Die Erbsen hinzufügen und weitere 10 Minuten bei sehr niedriger Hitze kochen, bis die Kartoffeln gar sind. Wenn die Kartoffeln an der Pfanne kleben bleiben, einen kleinen Schuss Wasser hinzufügen.



Die Pfanne vom Herd nehmen und die Mischung vollständig abkühlen lassen.



Nun den gehackten Koriander hinzufügen und umrühren. In diesem Stadium können Sie die Mischung ein oder zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren, bis Sie die Samosas zubereiten möchten.



Formen der Samosas: Die Tortillas halbieren. Geben Sie die Samosa-Mischung in die Mitte jeder Hälfte und bestreichen Sie die Ränder mit ein wenig Ei.



Die flache Kante zu einem Dreieck zusammenlegen, füllen und das abgerundete Ende zusammenhalten, bis es festklebt.



Geben Sie 1 cm Öl in eine große Bratpfanne bei mittlerer Hitze und frittieren Sie die Samosas schubweise 1-2 Minuten auf jeder Seite, bis sie goldbraun und durchgebraten sind, und lassen Sie sie dann auf Küchenpapier abtropfen. Wer es etwas gesünder mag, kann die Samosas auch mit etwas Öl bestreichen und im vorgeheizten Backofen bei 180°C/Luft 160°C 15 Minuten lang backen.



Tipp: Ich mache absichtlich eine wirklich großzügige Menge der Mischung. Mit dem restlichen Hackfleisch lässt sich schnell eine Bolognese für drei kleine Kinder herstellen. Einfach eine Dose gehackte Tomaten hinzufügen und 15 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen.