»Die Menschen kommen nicht, um einfach nur gut zu essen«

SZ-Magazin: Restaurant-Rankings führen Sie als derzeit besten Koch der Welt. Aber Ihre Mutter sagte in Interviews gern: »Ich koche besser als Massimo!«

Massimo Bottura: Tja, am Ende war sie eben Italienerin, sie konnte gar nicht anders. Wir Italiener sind so, die Esskultur ist Teil unserer DNA.

Aber was gab ihr dieses Selbstbewusstsein?Bei uns gibt es bis heute eine Verbundenheit mit der eigenen Region und Familie, die fast verrückt ist. Meine Mutter hat diesen Satz gesagt, weil ihr wichtigster Parameter für Vergleiche