»In kleinen Haushalten kann Tiefkühlgemüse sinnvoll sein«

SZ-Magazin: Sie betreiben das mit einem Michelin-Stern prämierte Gourmetrestaurant »Schote« in Essen, drei weitere »Müllers«-Restaurants, eine Cateringfirma und eine Kochschule. Sie sind oft im Fernsehen zu sehen – und gehen nun sogar noch mit einer Band auf Tour. Schaffen Sie es da, sich im Alltag gesund zu ernähren?

Nelson Müller: Nicht immer. Ich ernähre mich aber sehr bewusst und weiß, wann meine Cheatdays sind…

… also Tage, an denen Sie es nicht so streng nehmen mit der Ernährung.

Diese versuche ich auszugleichen, wenn ich wieder zuhause bin.