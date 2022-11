Wodurch unterscheiden sich Gault-Millau und Guide Michelin?

Sport

»Ich hoffe, diese WM ist uns eine Lehre, wie sehr der Fußball missbraucht wird«

Die Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme tritt bei der WM in Katar als Fernsehexpertin auf und berät eine Initiative für mehr Diversität im Fußball. Im Interview sagt sie, warum sie als homosexuelle Frau nach Katar fährt, wie sie Fehler des DFB schon am Fahrstuhl in Frankfurt erkennt und wieso ein Boykott der WM die falsche Antwort wäre.